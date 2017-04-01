Футболисты Стали пятый месяц не получают зарплату

«Сталь» на матч 23-го тура с «Карпатами» отправилась во Львов из Киева сегодня автобусом.
Каменская команда, которая и ранее редко пользовалась услугами авиакомпаний, сейчас вообще исключила путешествия по воздуху из своей практики из-за нехватки средств.
Причиной данной ситуации может быть остановка Днепровского металлургического комбината, который спонсировал «Сталь».
По информации ТК Футбол, футболисты команды из Каменского не получают зарплату уже пятый месяц.
Источник — Footboom
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