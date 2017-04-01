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Футболисты Стали пятый месяц не получают зарплату

На матч с «Карпатами» каменчане отправились на автобусе

  • 01.04.2017 12:27
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Метки
ФК Сталь
© ФК Сталь

«Сталь» на матч 23-го тура с «Карпатами» отправилась во Львов из Киева сегодня автобусом.

Каменская команда, которая и ранее редко пользовалась услугами авиакомпаний, сейчас вообще исключила путешествия по воздуху из своей практики из-за нехватки средств.

Причиной данной ситуации может быть остановка Днепровского металлургического комбината, который спонсировал «Сталь».

По информации ТК Футбол, футболисты команды из Каменского не получают зарплату уже пятый месяц.

Источник — Footboom

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