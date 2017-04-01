ВЕНГЕР: «Продолжаю работать в Арсенале, планирую следующий сезон»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что продолжает работать в клубе с прицелом на будущий сезон, несмотря на то, что его контракт заканчивается летом 2017 года.

«Конечно же, я работаю, планируя следующий сезон «Арсенала». Продолжаю работать как прежде независимо от того, останусь в «Арсенале» еще на два месяца или десять лет.



С игроками сложнее договориться о переходе в клуб, когда не известна судьба тренера? «Арсенал» сегодня является мировым брендом, который уважают везде. Имя клуба больше, чем мое. Когда игрок переходит в клуб, он идет в «Арсенал», а не к Арсену Венгеру. На данный момент, мы не ведем трансферную работу, но анализируем, какие позиции нужно укрепить», – сказал Венгер.