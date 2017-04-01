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Юрий ВЕРНИДУБ: «Пятеро арендованных игроков не сыграют с Шахтером»

Наставник «Зари» - о предстоящем матче с «горняками»

  • 01.04.2017 11:23
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ФК Заря, Юрий Вернидуб
© ФК Заря, Юрий Вернидуб

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о кадровой ситуации в команде накануне матча против «Шахтера».

«В важном и непростом для нас сражении с «горняками» не примут участия пятеро арендованных у «Шахтера» игроков. Мы даже не уточняли ни у кого, можно ли им выйти на поле 2 апреля или нет... Придется обойтись без них, но мы к этому были готовы и, соответственно, подготовку строили с учетом таких вот кадровых проблем. В остальном, все нормально.

В строй вернулся защитник Андрей Пилявский, который лечился после простуды. Он полноценно занимался с командой, но матч «Шахтером» начнет в запасе, поскольку не набрал еще нужных кондиций. Все остальные ребята готовы к бою, и мы на них очень рассчитываем», — сказал Вернидуб.

Источник — Footboom

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