ФОТО ДНЯ. Ужасное состояние газона на стадионе Черноморец

Я по жизни - оптимист. Но в данном случае полностью согласен с пессимистом. Единственный пункт, к...

будет мыло с пустыми трибунами, за редким исключением

там что, подогрева нет???!!!!

Ну вот не понимаю я этого! В Кременчуге штучное поле, которое стелили лет 5 назад, поле ИДЕАЛЬНОЕ...

Газон украли..

Ума-то нету ! При строительстве заказчик (предыдущий владелец) решил сэкономить на подогреве г...