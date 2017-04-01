Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ФОТО ДНЯ. Ужасное состояние газона на стадионе Черноморец

Украинским футболистам приходится играть в суровых условиях

  • 01.04.2017 09:55
  • 1049 просмотров
  • 6 комментария
Метки
igotoworld.com. стадион «Черноморец»
© igotoworld.com. стадион «Черноморец»

После зимнего перерыва газон стадиона «Черноморец» находится в плачевном состоянии. Поле больше напоминает грунтовые корты «Роллан Гаррос», чем место, где должны играть футболисты.

Напомним, сегодня «Черноморец» проведет домашний матч против «Олимпика». Начало поединка в 17:00.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    IlyashenkoM6-2013
      IlyashenkoM6-2013, 01.04.2017 10:16
    +6
    - Дисквалифицировать стадион!!! Пусть играют где хотят.
    Ссылка
    Sergiy Kibkalo
      Sergiy Kibkalo, 01.04.2017 10:25
    +5
    в порівнянні з цим степом - у нас в селі поляна, як в Барселоні )))
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 01.04.2017 10:56
    0
    Ума-то нету ! При строительстве заказчик (предыдущий владелец) решил сэкономить на подогреве газона , вот и результат!
    Ссылка
    Lemieux
      Lemieux, 01.04.2017 11:03
    0
    Газон украли..
    Ссылка
    oscarneon
      oscarneon, 01.04.2017 11:06
    0
    Ну вот не понимаю я этого! В Кременчуге штучное поле, которое стелили лет 5 назад, поле ИДЕАЛЬНОЕ! На нем играюти чемпионат города и кубки города и тренируются и ДЮСШ Кремень там и основная команда во второй лиге играет каждую неделю, И ГАЗОН КРУТОЙ! так почему не постелить штучные поля на таких стадионах как Днепр, Черноморец ... ??! оно дешевле будет чем содержать настоящую траву. и не говорите мне о травмоопасности, уже пол Европы с такими полями, сейчас делают такие штучные газоны что не отличить от настоящей травы ,уровни безопасности и т.д.

    и играть будут техничнее и быстрее!!
    Ссылка
    уух
    online
      уух, 01.04.2017 11:09
    0
    stopor2016, 01.04.2017 10:56
    Ума-то нету ! При строительстве заказчик (предыдущий владелец) решил сэкономить на подогреве газона , вот и результат!
    там что, подогрева нет???!!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.