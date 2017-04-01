ФОТО ДНЯ. Ужасное состояние газона на стадионе Черноморец

После зимнего перерыва газон стадиона «Черноморец» находится в плачевном состоянии. Поле больше напоминает грунтовые корты «Роллан Гаррос», чем место, где должны играть футболисты.
Напомним, сегодня «Черноморец» проведет домашний матч против «Олимпика». Начало поединка в 17:00.
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и играть будут техничнее и быстрее!!
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