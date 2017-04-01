Чего ждать от финального этапа чемпионата Украины?

Сегодня стартует финальная часть ЧУ. Впервые в его истории 12 команд-участниц после двухкругового соревнования будут разделены на верхнюю и нижнюю шестерки. Станет ли чемпионат от этого интереснее? Придаст ли его невиданная прежде концовка новый импульс регрессирующему турниру? Оправдан ли такой формат в принципе?

Откровенно говоря, во мне сегодня благополучно уживаются два противоположных взгляда на происходящее, два полярных мнения. Предлагаю заслушать оба, хотя я не сомневаюсь в том, что у каждого из вас есть собственное, и вряд ли оно изменится. А положительная сторона моего «раздвоения личности» в том, что не будет деления на мнение мое и неправильное.

Оптимист и пессимист здесь будут высказываться поочередно. И поскольку пессимист считается хорошо информированным, а стало быть, продвинутым оптимистом, последнее слово оставлю за ним. Итак, чего нам ждать от финальных турниров?

Чемпионская интрига

Оптимист: «Шахтер» и «Динамо» разделяют 14 очков. Это очень много, но борьба за чемпионство все же еще не окончена. Киевлянам нужно выиграть оставшиеся 10 матчей, при условии, что «Шахтер», кроме двух поражений от них, потерпит еще два и однажды сыграет вничью. Это архисложно, но не сказать, что невозможно. Ведь играть предстоит с командами, каждой из которых есть за что побороться. Ну, и стимулирование третьей стороной, не так давно озвученное президентом «Динамо», никто не отменял. В конце концов, если интрига не умрет хотя бы за несколько туров до финиша, это уже будет достижением для молодой команды Реброва.

Пессимист: Все так, но ведь и «Динамо» играть с теми же соперниками. А в роли третьей стимулирующей стороны, при необходимости, легко может выступить и тот же «Шахтер». Не говоря уже обизлюбленной болельщиками киевлян темы его «сателлитов». Ахметову нужен десятый чемпионский титул. А для Фонсеки, в распоряжении которого чудесным образом оказался такой подбор игроков, это первая в карьере возможность выиграть чемпионат. Нет, «Шахтер» постарается покончить с интригой как можно быстрее.

Борьба за «серебро»

Оптимист: 6 очков между «Динамо» и «Зарей» могут быть отыграны уже в личных встречах. А в других, уж если команде Реброва не удастся гонка за лидером, может быть все. Уровень мотивации не тот, как для «Динамо», а очки в этом сезоне оно уже теряло даже в играх с командами второй шестерки. Для «Зари» же второе место станет лучшим результатом в украинской истории клуба. Не говоря уже о зоне Лиги чемпионов, и спортивном честолюбии Вернидуба. Луганчане могут бросить на этот серебряный алтарь все свои силы до остатка. К тому же, во втором финальном круге им может попасться «Шахтер», уже решивший свою задачу.

Пессимист: Ага, а первый круг они начнут с поражения именно от него. Что, в условиях запрета играть арендованным, по-прежнему выглядит практически решенным делом. На какой бы минуте ни был забит победный гол. К тому же, нынешняя «Заря», как по мне, пока смотрится слабее себя же осенней, она еще только нащупывает ту свою игру. Дай Бог нашему теляте волка поймати! Не говоря уже о том, что к ЛЧ они элементарно не готовы, по целому ряду причин. И скорее всего, не пройдут там дальше первого раунда квалификации. Мне кажется, в «Заре» это хорошо понимают и потому скромно говорят о борьбе за медали, не уточняя, какого именно достоинства. Да и «Динамо» ЛЧ не упустит: слишком много для клуба это значит. А уступить ее, пропустив вперед два «бездомных» клуба – это будет оглушительный провал. Это будет форменным позором.

«Бронзовая» гонка

Оптимист: Ну, здесь-то все в полном шоколаде. Три команды реально претендуют на комплект медалей, и для каждой из них они будут первыми в истории ЧУ. У «Зари» гандикап в 6-7 очков, но для «Олимпика» с «Александрией» «бронза» станет сумасшедшим, неслыханным успехом, и это должно их подстегивать уже по определению. К тому же, «Заре» будет сложнее с «Шахтером», в силу вышеозвученных причин. А тот же «Олимпик» в этом сезоне на нем, можно сказать, специализируется. «Александрия» вообще прогрессирует: медленно, но верно. Грядет заруба!

Пессимист: Как сказать. На стороне «Зари» приличный турнирный опыт и уверенность в собственных силах. В условиях ЧУ это уже тактически и стратегически матерая команда. Уж «бронзу» отдать точно не должна: если не сейчас, то когда? Если хотите, это уже проверка команды Вернидуба на состоятельность. Ведь, по-хорошему, результата от нее ждали еще вчера. «Александрия» же крайне неудачно завершила предварительный этап, взяв лишь очко из девяти возможных у команд второй шестерки, и сейчас испытывает кадровые проблемы. «Олимпик» приятно удивляет, но ему-то как раз может банально не хватить опыта игры подряд со столь серьезными соперниками.

Конкуренция за зону Лиги Европы

Оптимист: «Черноморцу» до пятой ступеньки, открывающей окно в Европу, те же 6-7 очков, а разыгрывается в финальном турнире 30. Вся борьба впереди, нужно обыгрывать конкурентов в личных встречах и поклевывать очечки у остальных, где получится. Команда у Бабича колючая, неуступчивая, а аппетит приходит во время еды. Когда перед тобой маячит призрак ЛЕ, у молодежи должны глаза гореть и ноги землю рыть! В конце концов, из будущих соперников очки отбирали у всех, кроме лидера.

Пессимист: Вам сказать, или Вы поймете?Для этого «Черноморца» шестое место – предел мечтаний. Он может и дальше периодически портить кровь здесь, наверное, кому угодно. Но выдать серию успешных, и, что самое важное, победных игр на таком уровне, боюсь, ему не под силу. А Вы в курсе, что за весь второй круг одесситы лишь дважды выиграли, проиграв в три раза больше матчей? Не говоря уже о том, что в шестерку мы вошли с отрицательной разницей. Да и игры, положа руку на сердце, нет. Хотя бы такой, как у «Ворсклы», которая вежливо пропустила нас вперед. Или у «Стали», которая немножко запоздала с Кучуком.

Борьба за место под солнцем УПЛ

Оптимист: А что? Три команды отчаянно бьются за то, чтобы не вылететь в Первую лигу. «Карпаты» опережают «Днепр» и «Волынь» лишь на одну победу. А если бы добавить командам очки, отнятые у них в кабинетах ФИФА, то от вылета вообще никто не был бы застрахован. Это ведь не вина формата, что они потеряли свои кровные на ровном месте. Потому и не нужно на этом спекулировать.

Пессимист: По формату согласен: он здесь ни при чем. Аутсайдерская интрига была бы убита в этом сезоне при любом формате. А она уже убита. Ведь «Волынь» и «Днепр», к глубочайшему сожалению, сегодня превратились в неоднократно пресловутые нами «чемоданы без ручки». Которые выбросить жалко, но и нести некомфортно. Команда Кварцяного, очевидно, покинет УПЛ, что так, что эдак: одно очко в десяти последних матчах говорит за себя. Хотя, Вы помните: ее и так брали на борт под честное слово. А корабль днепровского клуба пустил ко дну его капитан, по сути, уже сошедший с него первым. Так откуда же интрига, если выбывают две команды?

Вот такой у нас вышел диалог оптимиста с пессимистом. Приятно поговорить с умным человеком, не правда ли? (В этом месте должен был быть смайл).

А знаете, что самое приятное? Он никогда не станет оскорблять Вас, на том простом основании, что ваши мнения разошлись. Чего и Вам желаю: взаимного уважения, которое всегда начинается с самоуважения. Ибо уважающий себя человек не позволит себе опуститься до уровня оскорблений: они – признак слабости, уязвимости и отсутствия серьезных аргументов.

В заключение же оптимист с пессимистом объединятся, дабы дать Вам полезный совет с позиций реалиста. Я уже говорил о том, что, как минимум, на будущий сезон нам нужно забыть слово: шестнадцать. Теперь конкретнее, для тех, кто все еще не понял, почему.

Итак, две команды покинут «вышку» по-любэ. Что говорит Регламент?

Два клуба из Первой лиги, занявшие 1-е и 2-е места, повышаются в классе при наличии аттестата ФФУ.На данный момент, эти места занимают «Ильичевец» и «Верес».

Если команда Первой лиги, получившая право на повышение в классе, отказалась от участия в Премьер-лиге, то ее место занимает команда, занявшая следующее место. На данный момент, это «Десна».

Это все, ребята.И даже если нам очень сильно захочется притянуть за уши в УПЛ еще две команды, то, на секундочку, 4-е место сейчас занимает «Колос», а до 5-го всего очко «Нефтянику». Оба этих клуба об аттестации нынче, насколько мне известно, не помышляют.

Более того, аттестуются всего пять клубов, так что 16 ну никак не вытанцовывается. А разговоры в пользу бедных: о том, что нужно занизить требования для команд УПЛ, оставьте таки-бедным. Наверное, Лиге виднее, кого она хочет видеть в своих рядах и почему.

Если сильно повезет, и первые четыре места займут команды, прошедшие аттестацию, можно будет, разве что попробовать 14. Но тогда нас либо ждет подлива длиною в 26 туров, а это мы уже проходили, либо придется доставать из сундука предложения дедушки Луческу и им подобные.

Однако единственным реальным вариантом на ближайший будущий сезон являются те же 12 команд. Про игру в четыре круга тоже можно забыть: 44 тура – это нереально. Тем более, в наших условиях. Итак, сегодня стартует главная составляющая нового формата: финальная часть.

Дай Бог, чтобы оптимист сумел отвоевать у пессимиста хотя бы одну-две позиции по ее итогам. Но, в любом случае, сегодня они оба намерены начать наблюдать, что же из этого получится на самом деле. Один – в извечной надежде на лучшее, другой –из чисто спортивного интереса. Уж во всяком случае, Первую шестерку будем смотреть в полном объеме.

Скажу Вам еще раз: видел все матчи между этими соперниками на предварительном этапе и сожалел об увиденном достаточно редко. Предлагаю сосредоточиться на том лучшем, что у нас сегодня есть. Если, конечно, украинский футбол Вам небезразличен.

Да, один из фаворитов подкачал. Да, внизу неинтересно, хотя тут дело не в формате, и уже есть предложения, как избежать этого в будущем. Давайте посмотрим, как оно будет вверху, на самом деле. Ведь у нас никогда еще такого не было: два месяца подряд между собой играют только шесть лучших команд.

Ну, а я буду делиться с Вами своими личными впечатлениями, как обычно –расставляя акценты, с точки зрения любителя игры. В добрый путь, Первая шестерка! А на память почему-то пришли слова старой песни.

- Чем же все это окончится? - Будет апрель.

- Будет апрель, вы уверены? - Да, я уверен.

Я уже слышал, и слух этот мною проверен,

Будто бы в роще сегодня звенела свирель.

- Что же из этого следует? - Следует жить,

Шить сарафаны и легкие платья из ситца.

- Вы полагаете, все это будет носиться?

Я полагаю, что все это следует шить!