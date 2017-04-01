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Артем ДОВБИК: «Будем бороться до последнего тура»

Нападающий «Днепра» – о новом формате чемпионата

  • 01.04.2017 09:21
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Метки
ФК Днепр. Артем Довбик
© ФК Днепр. Артем Довбик

Форвард «Днепра» Артем Довбик вспомнил, как получал предложения от «Динамо» и «Днепра», а также поделился мнением о текущем формате УПЛ.

— Несколько месяцев назад с партнером по «Днепру» Денисом Баланюком вы побывали на первом сборе национальной сборной. Какие наставления получили от Андрея Шевченко?
— Такие моменты не забываются, все-таки это национальная сборная. В команде все четко, все по графику. Дисциплина на высшем уровне. Никаких телефонов ни в столовой, ни на теории. Андрей Николаевич сказал, что будет следить за нами в играх за клуб. Наша задача играть и забивать голы.

— Почему из Черкасс вы приняли предложение «Днепра», а не киевского «Динамо»?
— Со стороны «Динамо» был интерес, но днепряне оказались более настойчивыми. Они все время звонили, говорили о заинтересованности, выбор пал на «Днепр». Ни в коем случае не жалею. «Днепр» играл тогда в финале Лиге Европы, и оказаться в этом коллективе было очень почетно. На сборах в Голландии у Мирона Маркевича я тренировался с первой командой, но тогда конкуренция в атаке была сумасшедшая. Мирон Богданович поддерживал, просил не тушеваться, показывать себя и быть смелым. Но конкуренция была высокая. У нас было четыре или пять нападающих. Поэтому отправился в дубль.

— Впереди вторая часть чемпионата. Чего ждать от «Днепра» во второй «шестерке»?
— Мы ждем прогресса сами от себя. В первом круге было тяжело, надо было освоиться в Премьер-лиге. Теперь должно быть полегче, мы уже притерлись друг к другу. Уверен, мы должны прибавить и проявить себя.

— По этой формуле чемпионата очки теперь легче будет набирать?
— Наверное, да. Все-таки гранды борются за еврокубки. Мы тоже будем бороться, играть до последнего тура и стараться набирать очки. А там уже посмотрим, кто где будет в таблице.

Источник — MatchDay

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