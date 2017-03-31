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26-й тур
Герта
1:3
Хоффенхайм
31.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Герта — Хоффенхайм — 1:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Бундеслиги «Герта» — «Хоффенхайм»

  • 01.04.2017 08:41
  • 95 просмотров
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В поединке 26-го тура чемпионата Германии «Герта» — «Хоффенхайм» победу одержали гости:

Источник — Sport.ua

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