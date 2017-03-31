U-21: Олимпик на выезде обыграл Черноморец

«Черноморец» (молодежь) — «Олимпик» (молодежь) Донецк — 1:2 (1:1)
Голы: Штогрин (44) — Беленький (30), Масикевич (61).
«Черноморец»: Смородин, Калитов, Гадрани (Веремеев, 32), Буряченко, Гладченко, Игнатьев (Вареник, 64), Попов, Мурашов, Хамелюк (капитан), Машнин (Щетинин, 46), Штогрин (Чернышев, 64).
«Олимпик»: Котляров, Писковой, Надирадзе, Счастливцев, Козлов, Янков, Шарай, Глиняный, Беленький (капитан), Пуды (Зинатуллин, 86), Масикевич (Геловани, 89).
Предупреждены: Гадрани (11), Хамелюк (25), Мурашов (40), Буряченко (90) — Янков (71).
Удален: Хамелюк (45, второе предупреждение).
Источник — ФК Черноморец
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