Ливерпульское дерби и супербитва Арсенала с МанСити

Мерсисайдское дерби

У команды Юргена Клоппа в отличие от конкурентов отнюдь не сложный календарь на финише сезона. Из оставшихся матчей только предстоящая встреча с «Эвертоном» и выездная с «Вест Бромвичем» несет реальную угрозу мерсисайдской команде. Впрочем, зная как «Ливерпуль» транжирит очки в поединках с середняками и аутсайдерами, не можно быть уверенным в том, что «красные» одолеют тот же «Уотфорд» или «Кристал Пэлас».

Не исключено, что «Ливерпуль» наберет в оставшихся девяти матчах максимальное количество очков и финиширует в лигочемпионовской зоне, но также нельзя исключать и тот факт, что команда Юргена Клоппа потеряет несколько важных очков и закончит сезон за пределами ТОП-4. От мерсисайдской команды никогда не знаешь, чего ожидать. В этом и состоит вся интрига.

Несмотря на то, что «Эвертону» всего шесть очков до зоны ЛЧ, не скажешь, что «ириски» борются за четвертое место. Допустим, команда Рональда Кумана, проигравшая всего в одном из последних 12 матчей чемпионата, сократит отставание от «Ливерпуля» в очном поединке до трех очков, но ведь у других оппонентов, находящихся выше в турнирной таблице, еще по две игры в запасе.

Да и «ириски» не настолько еще сильны (в большей степени это касается выездных поединков), чтобы рассчитывать на победу в каждом матче. Максимум «Эвертона» в этом сезоне – седьмое место, которое ливерпульская команда, судя по всему не должна потерять.

Больше всего «красные» должны опасаться Ромелу Лукаку, пребывающего в отменной форме. От того сумеют ли защитники «Ливерпуля» нейтрализовать бельгийского форварда, забившего девять голов в последних шести матчах чемпионата, и будет зависеть итоговый результат противостояния на «Энфилде».

В матче первого круга, напомню, команда Юргена Клоппа сломила сопротивление «Эвертона» лишь на 95-й минуте благодаря голу Садио Мане.

Интересные факты:

- «Ливерпуль» непобедим в последних 12 встречах с «Эвертоном»; это самая длинная беспроигрышная серия «красных» в матчах с «ирисками».

- Ромелу Лукаку забил 10 голов в этом сезоне после 80-й минуты, что является рекордом АПЛ в течение одного сезона. Бельгиец сравнялся с аналогичным показателем Кевина Филлипса в сезоне 1999/2000.

- Юрген Клопп может стать первым тренером «Ливерпуля», выигравшим первые три мерсисайдских дерби.

- Росс Баркли создал 67 голевых моментов; больше, чем любой другой английский игрок в Премьер-лиге этого сезона.

«Ливерпуль» - «Эвертон»

1 апреля, 14:30. Ливерпуль, «Энфилд»

Арбитр: Энтони Тейлор

Котировки БК «Олимп»

П1 - 1.69 Х - 3.80 П2 - 5.00

Ориентировочные составы:

«Ливерпуль»: Миньоле – Клайн, Ловрен, Матип, Милнер – Вейналдум, Хендерсон, Джан – Мане, Коутиньо, Фирмино

«Эвертон»: Роблес – Холгейт, Уильямс, Ягелка, Бэйнс – Т. Дэвис, Шнайдерлин, Гуйе – Баркли, Кэлверт-Льюин, Лукаку

Не сыграют: Лаллана, Ингз, Эджария (все травмированы) – Боласи, Фунес Мори, Коулмэн (все травмированы)

Ждать ли от «дроздов» еще одной сенсации?

После неожиданной легкой победы над «Арсеналом» «Вест Бромвич» в приподнятом настроении отправляется в Манчестер, где попробует преподнести еще одну громкую сенсацию. Правда, на сей раз сделать это будет гораздо сложнее, чем во встрече с «канонирами». Прежде всего, потому, что на выезде команда Тони Пьюлиса против топ соперников играет на порядок слабее, нежели дома.

С другой стороны, у «Манчестер Юнайтед», выигравшего всего в одном из последних четырех домашних матчей, отчетную встречу пропустят из-за дисквалификации два важных игрока: Златан Ибрагимович, принесший победу своей команде (швед оформил дубль) в поединке первого круга на «Хоторнс», и Андер Эррера. Посему задача у ВБА выстоять под напором именитого противника на «Олд Траффорд» несколько облегчается. Но как бы то ни было, победа команде Жозе Моуриньо, сражающейся за призовое место, нужна больше и она не имеет права на осечку.

Интересные факты:

- «Красные дьяволы» пропустили лишь два мяча в девяти матчах на «Олд Траффорд» в 2017-м году во всех соревнованиях, и оба гола были пропущены с пенальти.

- «Вест Бромвич» выиграл у МЮ три из семи поединков в Премьер-лиге с тех пор, как сэр Алекс Фергюсон завершил тренерскую карьеру, не сумев при этом выиграть ни в одном из 14 предыдущих противостояний, когда шотландец возглавлял «манкунианцев».

- Уэйн Руни забил семь голов и сделал пять ассистов в последних 10 матчах с «дроздами».

- Для Джеймса Моррисона предстоящий матч может стать 300-м в АПЛ, и он может стать четвертым шотландским игроком, который достиг подобной отметки после Даррена Флетчера, Пола Телфера и Гари Макаллистера.

«Манчестер Юнайтед» - «Вест Бромвич»

1 апреля, 17:00. Манчестер, «Олд Траффорд»

Арбитр: Майк Дин

Котировки БК «Олимп»

П1 - 1.36 Х - 4.80 П2 - 9.30

Ориентировочные составы:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Валенсия, Байи, Рохо, Шоу – Каррик, Феллаини – Мата, Мхитарян, Мартиаль – Рэшфорд

«Вест Бромвич»: Фостер – Доусон, Маколи, Эванс, Ньом – Моррисон, Флетчер, Ливермор, Брант, Макклин – Рондон

Не сыграют: Джонс, Смоллинг, Погба (все травмированы), Эррера, Ибрагимович (оба дисквалифицированы)

Ключевая игра для «Арсенала»

Невероятно сложный календарный отрезок для «Ман Сити» набирает оборотов. Вслед за домашним поединком с «Ливерпулем» «горожан» ожидают два сложнейших выезда в Лондон, где команда Хосепа Гвардиолы сыграет с «Арсеналом» и «Челси». Во многом от результатов этих двух матчей и станут ясны перспективы манчестерской команды в борьбе за второе место.

Последние две встречи лиги (к слову, домашние) «Ман Сити» завершил вничью. Но если с «Ливерпулем» подопечные Хосепа Гвардиолы в целом выдали хорошую игру, то в поединке со «Стоком» «горожане» были неубедительны и не смогли хотя бы однажды вскрыть оборону соперника. Если говорить о текущем состоянии «Сити», то сложно его однозначно оценить. На момент двухнедельной паузы, вызванной матчами национальных сборных, «Манчестер Сити» выглядел не лучшим образом. Возможно, перерыв пошел на пользу «горожанам» и они включат максимальные обороты уже с первых матчей апреля.

Как и для «Ман Сити», для «Арсенала» предстоящая встреча имеет также важнейшее турнирное значение. В отличие от «горожан», выигравших всего однажды из четырех выездных матчей (при трех поражениях) с командами из ТОП-7, лондонская команда находится не только за пределами призового места, но и за пределами зоны Лиги чемпионов. Последние два кряду поражения от «Ливерпуля» и «Вест Бромвича» значительно усугубили турнирное положение «канониров».

Сейчас команда Арсена Венгера занимает шестое место, и если уступит в родных стенах «Сити», как минимум о борьбе за пьедестал почета сможет окончательно забыть. Только победа оставляет «Арсеналу» неплохие шансы в борьбе за место в ЛЧ.

Интересные факты:

- «Арсенал» проиграл «Ман Сити» только один из 19 предыдущих домашних матчей.

- «Горожане» могут впервые в своей истории дважды обыграть «канониров» на протяжении одного сезона.

- Команда Арсена Венгера (8) и Хосепа Гвардиолы (7) забили наибольшее количество голов среди других команд АПЛ после проведенных замен.

- В последних семи встречах лиги между обеими командами было забито 27 голов, в среднем 3,86 за матч.

«Арсенал» - «Манчестер Сити»

2 апреля, 18:00. Лондон, «Эмирейтс»

Арбитр: Андре Марринер

Котировки БК «Олимп»

П1 - 3.20 Х - 3.55 П2 - 2.17

Ориентировочные составы:

«Арсенал»: Оспина – Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль – Джака, Рэмси – Уолкотт, Езил, Уэлбек – Санчес

«Манчестер Сити»: Кабальеро – Фернандиньо, Стоунз, Отаменди, Коларов – Туре – Стерлинг, Де Брюйне, Сильва, Сане – Агуэро

Не сыграют: Чех, Дебюши, Касорла, Л. Перес (все травмированы) – Жезус, Гюндоган (оба травмированы)

Все матчи 30-го тура: