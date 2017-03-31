Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ливерпульское дерби и супербитва Арсенала с МанСити

Sport.ua анонсирует самые интересные противостояния 30-го тура английской Премьер-лиги

  • 31.03.2017 23:00
  • 108 просмотров
  • 0 комментария
Метки
arsenal.com. Начо Монреаль и Кевин Де Брюйне
© arsenal.com. Начо Монреаль и Кевин Де Брюйне

Мерсисайдское дерби

У команды Юргена Клоппа в отличие от конкурентов отнюдь не сложный календарь на финише сезона. Из оставшихся матчей только предстоящая встреча с «Эвертоном» и выездная с «Вест Бромвичем» несет реальную угрозу мерсисайдской команде. Впрочем, зная как «Ливерпуль» транжирит очки в поединках с середняками и аутсайдерами, не можно быть уверенным в том, что «красные» одолеют тот же «Уотфорд» или «Кристал Пэлас».

Не исключено, что «Ливерпуль» наберет в оставшихся девяти матчах максимальное количество очков и финиширует в лигочемпионовской зоне, но также нельзя исключать и тот факт, что команда Юргена Клоппа потеряет несколько важных очков и закончит сезон за пределами ТОП-4. От мерсисайдской команды никогда не знаешь, чего ожидать. В этом и состоит вся интрига.

Несмотря на то, что «Эвертону» всего шесть очков до зоны ЛЧ, не скажешь, что «ириски» борются за четвертое место. Допустим, команда Рональда Кумана, проигравшая всего в одном из последних 12 матчей чемпионата, сократит отставание от «Ливерпуля» в очном поединке до трех очков, но ведь у других оппонентов, находящихся выше в турнирной таблице, еще по две игры в запасе.

Да и «ириски» не настолько еще сильны (в большей степени это касается выездных поединков), чтобы рассчитывать на победу в каждом матче. Максимум «Эвертона» в этом сезоне – седьмое место, которое ливерпульская команда, судя по всему не должна потерять.

Больше всего «красные» должны опасаться Ромелу Лукаку, пребывающего в отменной форме. От того сумеют ли защитники «Ливерпуля» нейтрализовать бельгийского форварда, забившего девять голов в последних шести матчах чемпионата, и будет зависеть итоговый результат противостояния на «Энфилде».

В матче первого круга, напомню, команда Юргена Клоппа сломила сопротивление «Эвертона» лишь на 95-й минуте благодаря голу Садио Мане.  

Интересные факты:

- «Ливерпуль» непобедим в последних 12 встречах с «Эвертоном»; это самая длинная беспроигрышная серия «красных» в матчах с «ирисками».

- Ромелу Лукаку забил 10 голов в этом сезоне после 80-й минуты, что является рекордом АПЛ в течение одного сезона. Бельгиец сравнялся с аналогичным показателем Кевина Филлипса в сезоне 1999/2000.

- Юрген Клопп может стать первым тренером «Ливерпуля», выигравшим первые три мерсисайдских дерби.

- Росс Баркли создал 67 голевых моментов; больше, чем любой другой английский игрок в Премьер-лиге этого сезона.

«Ливерпуль» - «Эвертон»
1 апреля, 14:30. Ливерпуль, «Энфилд»
Арбитр: Энтони Тейлор

Котировки БК «Олимп»

П1 -  1.69   Х -  3.80   П2 -  5.00

Ориентировочные составы:

«Ливерпуль»: Миньоле – Клайн, Ловрен, Матип, Милнер – Вейналдум, Хендерсон, Джан – Мане, Коутиньо, Фирмино

«Эвертон»: Роблес – Холгейт, Уильямс, Ягелка, Бэйнс – Т. Дэвис, Шнайдерлин, Гуйе – Баркли, Кэлверт-Льюин, Лукаку

Не сыграют: Лаллана, Ингз, Эджария (все травмированы) – Боласи, Фунес Мори, Коулмэн (все травмированы)

Ждать ли от «дроздов» еще одной сенсации?

После неожиданной легкой победы над «Арсеналом» «Вест Бромвич» в приподнятом настроении отправляется в Манчестер, где попробует преподнести еще одну громкую сенсацию. Правда, на сей раз сделать это будет гораздо сложнее, чем во встрече с «канонирами». Прежде всего, потому, что на выезде команда Тони Пьюлиса против топ соперников играет на порядок слабее, нежели дома.

С другой стороны, у «Манчестер Юнайтед», выигравшего всего в одном из последних четырех домашних матчей, отчетную встречу пропустят из-за дисквалификации два важных игрока: Златан Ибрагимович, принесший победу своей команде (швед оформил дубль) в поединке первого круга на «Хоторнс», и Андер Эррера. Посему задача у ВБА выстоять под напором именитого противника на «Олд Траффорд» несколько облегчается. Но как бы то ни было, победа команде Жозе Моуриньо, сражающейся за призовое место, нужна больше и она не имеет права на осечку.

Интересные факты:   

- «Красные дьяволы» пропустили лишь два мяча в девяти матчах на «Олд Траффорд» в 2017-м году во всех соревнованиях, и оба гола были пропущены с пенальти. 

- «Вест Бромвич» выиграл у МЮ три из семи поединков в Премьер-лиге с тех пор, как сэр Алекс Фергюсон завершил тренерскую карьеру, не сумев при этом выиграть ни в одном из 14 предыдущих противостояний, когда шотландец возглавлял «манкунианцев».

- Уэйн Руни забил семь голов и сделал пять ассистов в последних 10 матчах с «дроздами».

- Для Джеймса Моррисона предстоящий матч может стать 300-м в АПЛ, и он может стать четвертым шотландским игроком, который достиг подобной отметки после Даррена Флетчера, Пола Телфера и Гари Макаллистера.

«Манчестер Юнайтед» - «Вест Бромвич»
1 апреля, 17:00. Манчестер, «Олд Траффорд»
Арбитр: Майк Дин

Котировки БК «Олимп»

П1 -  1.36   Х -  4.80   П2 -  9.30

Ориентировочные составы:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Валенсия, Байи, Рохо, Шоу – Каррик, Феллаини – Мата, Мхитарян, Мартиаль – Рэшфорд

«Вест Бромвич»: Фостер – Доусон, Маколи, Эванс, Ньом – Моррисон, Флетчер, Ливермор, Брант, Макклин – Рондон

Не сыграют: Джонс, Смоллинг, Погба (все травмированы), Эррера, Ибрагимович (оба дисквалифицированы)

Ключевая игра для «Арсенала»  

Невероятно сложный календарный отрезок для «Ман Сити» набирает оборотов. Вслед за домашним поединком с «Ливерпулем» «горожан» ожидают два сложнейших выезда в Лондон, где команда Хосепа Гвардиолы сыграет с «Арсеналом» и «Челси». Во многом от результатов этих двух матчей и станут ясны перспективы манчестерской команды в борьбе за второе место.

Последние две встречи лиги (к слову, домашние) «Ман Сити» завершил вничью. Но если с «Ливерпулем» подопечные Хосепа Гвардиолы в целом выдали хорошую игру, то в поединке со «Стоком» «горожане» были неубедительны и не смогли хотя бы однажды вскрыть оборону соперника. Если говорить о текущем состоянии «Сити», то сложно его однозначно оценить. На момент двухнедельной паузы, вызванной матчами национальных сборных, «Манчестер Сити» выглядел не лучшим образом. Возможно, перерыв пошел на пользу «горожанам» и они включат максимальные обороты уже с первых матчей апреля.

Как и для «Ман Сити», для «Арсенала» предстоящая встреча имеет также важнейшее турнирное значение. В отличие от «горожан», выигравших всего однажды из четырех выездных матчей (при трех поражениях) с командами из ТОП-7, лондонская команда находится не только за пределами призового места, но и за пределами зоны Лиги чемпионов. Последние два кряду поражения от «Ливерпуля» и «Вест Бромвича» значительно усугубили турнирное положение «канониров».

Сейчас команда Арсена Венгера занимает шестое место, и если уступит в родных стенах «Сити», как минимум о борьбе за пьедестал почета сможет окончательно забыть. Только победа оставляет «Арсеналу» неплохие шансы в борьбе за место в ЛЧ.

Интересные факты:

- «Арсенал» проиграл «Ман Сити» только один из 19 предыдущих домашних матчей.

- «Горожане» могут впервые в своей истории дважды обыграть «канониров» на протяжении одного сезона.

- Команда Арсена Венгера (8) и Хосепа Гвардиолы (7) забили наибольшее количество  голов среди других команд АПЛ после проведенных замен.   

- В последних семи встречах лиги между обеими командами было забито 27 голов, в среднем 3,86 за матч. 

«Арсенал» - «Манчестер Сити»
2 апреля, 18:00. Лондон, «Эмирейтс»
Арбитр: Андре Марринер

Котировки БК «Олимп»

П1 -  3.20   Х -  3.55   П2 -  2.17

Ориентировочные составы:

«Арсенал»: Оспина – Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль – Джака, Рэмси – Уолкотт, Езил, Уэлбек – Санчес

«Манчестер Сити»: Кабальеро – Фернандиньо, Стоунз, Отаменди, Коларов – Туре – Стерлинг, Де Брюйне, Сильва, Сане – Агуэро

Не сыграют: Чех, Дебюши, Касорла, Л. Перес (все травмированы) – Жезус, Гюндоган (оба травмированы)

Все матчи 30-го тура:  

Автор — Артем Минов, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.