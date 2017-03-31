Антон ШЕВЧУК: «Нужно с первых минут играть в агрессивный футбол»

Давайте мы вернёмся к тому, что будет 16 НОРМАЛЬНЫХ команд в нашем чемпионате. Интересно зачем уб...

«75% выездных матчей Шахтера обслуживали арбитры из Киева»Шо, неужели это так... я в шоке...

Кстати один бразилец всё же остался на контракте у Динамо - это Мораес. Аренда в Китае закончитьс...

Там где он хочет, за него не дают денег по аппетитам ДК... а где не хочет, тоже не дают таких ден...

-" В Турции Андрей точно не продолжит свою карьеру"-мля,ярмоленко как принцесса на горо...