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Антон ШЕВЧУК: «Нужно с первых минут играть в агрессивный футбол»

Хавбек «Оболони» - о предстоящем матче против «Ильичевца»

  • 31.03.2017 22:15
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ФК Оболонь
© ФК Оболонь

Півзахисник ФК Оболонь-Бровар Антон Шевчук прокоментував підготовку своєї команди по поєдинку з Маріупольським Іллічівцем.

«Чому щороку весняну частину чемпіонату розпочинаємо невдало? Не думаю, що тут є якась закономірність, та й не хочеться про таке думати. Наше головне завдання зараз — зібратися духом та почати перемагати!»

«До гри в Маріуполі готуємось відповідально, адже Іллічівець — це лідер першої ліги. Ми вже розбирали гру команди Олександра Севидова, тому маємо уявлення про суперника».

«Маріуполь добре контролює м’яч і постійно створює гольові моменти. Я вважаю, що нам потрібно з перших хвилин грати в агресивний футбол, “кусати” їх і постійно нав’язувати боротьбу, віддати усі сили на футбольному полі. Лише під нашим тиском та самовіддачею суперник почне помилятися і тоді у нас з’являться моменти, які потрібно буде втілити у забиті голи».

«Ротація в атакувальній ланці? Наші тренери за всім стежать і знають, що роблять. Я до цього ставлюся спокійно», — сказав Антон Шевчук.

Источник — ФК Оболонь-Бровар

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