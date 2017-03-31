Антон ШЕВЧУК: «Нужно с первых минут играть в агрессивный футбол»

Півзахисник ФК Оболонь-Бровар Антон Шевчук прокоментував підготовку своєї команди по поєдинку з Маріупольським Іллічівцем.
«Чому щороку весняну частину чемпіонату розпочинаємо невдало? Не думаю, що тут є якась закономірність, та й не хочеться про таке думати. Наше головне завдання зараз — зібратися духом та почати перемагати!»
«До гри в Маріуполі готуємось відповідально, адже Іллічівець — це лідер першої ліги. Ми вже розбирали гру команди Олександра Севидова, тому маємо уявлення про суперника».
«Маріуполь добре контролює м’яч і постійно створює гольові моменти. Я вважаю, що нам потрібно з перших хвилин грати в агресивний футбол, “кусати” їх і постійно нав’язувати боротьбу, віддати усі сили на футбольному полі. Лише під нашим тиском та самовіддачею суперник почне помилятися і тоді у нас з’являться моменти, які потрібно буде втілити у забиті голи».
«Ротація в атакувальній ланці? Наші тренери за всім стежать і знають, що роблять. Я до цього ставлюся спокійно», — сказав Антон Шевчук.
Источник — ФК Оболонь-Бровар
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