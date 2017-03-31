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Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Команда, обыгравшая Динамо, заслуживает уважения»

Наставник «Днепра» - о предстоящем матче против «Звезды»

  • 31.03.2017 22:13
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Наконец в полном составе тренировку провел «Днепр». Сегодня на базу клуба приехали все футболисты, которые находились в молодежных и юношеских сборных Украины. Таких сразу 15. Перед матчем со «Зиркой» Дмитрий Михайленко обеспокоен физическим состоянием своих подопечных: из расположения национальных команд большинство из них прибыли очень уставшие. И времени на восстановление нет, ведь игра против «Зирки» уже завтра. Своим мнением о будущем сопернике в интервью «Футбол NEWS» поделился тренер «Днепра» Дмитрий Михайленко:

- Для нас все матчи и соперники – принципиальные. Команда, которая обыгрывает «Динамо» Киев у себя на поле, заслуживает большого уважения. Это команда, которую можно назвать опытной, она составлена из опытных игроков. Мало молодежи. Там выступают игроки, которые прошли и Первую лигу, и уже с опытом выступлений в высшем дивизионе. Мне очень нравится «Зирка», симпатичная команда, которая старается играть в пас, любит быстро атаковать – особенно сейчас, подписав нового форварда. Поэтому мы ждем тяжелой игры. Что получится – покажет сам матч, потому что у нас не было много времени подготовиться к этому поединку.

Источник — ТК Футбол

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