Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

U-21: Ворскла и Волынь забили 11 мячей на двоих

Полтавчане просто уничтожили гостей из Луцка

  • 31.03.2017 22:08
  • 414 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Ворскла
© ФК Ворскла

Чемпіонат U-21, 23 тур. 31 березня, 2017, 13:00. Крутий берег, стадіон «Лтава».

«Ворскла» – «Волинь» – 9:2
Голи: Олійник, 2, Бараннік, 29, Ічанський, 32, Ключик, 52, Остапенко, 60, 90, Гасенко, 70, 84, 85 – Трикош, 51, Миколайчук, 78

«Ворскла»: Вічний, Максименко, Ключик, Гаркуша, (Остапенко, 46), Луценко, Сидоренко (Шарило, 73), Ічанський, Косовський, Олійник (Таранушич, 59), Бараннік (Гасенко, 60), Удод.
Запасні: Савченко, Мельник, Соболевський.
Тренер: Олександр Омельчук.

«Волинь»: Франчук, Бабяк, Тракало, Морозович (Мельничук, 28), Мосіюк (Миколайчук, 46), Біліч, (Трикош, 46), Зінкевич, Льозін, Никитюк, (Гладун, 46), Дмитренко, Деда.
Запасні: Глушко, Сасовський, Кардаш.
Тренер: Володимир Фігель.

Источник — ФК Ворскла

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.