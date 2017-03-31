U-21: Ворскла и Волынь забили 11 мячей на двоих

Чемпіонат U-21, 23 тур. 31 березня, 2017, 13:00. Крутий берег, стадіон «Лтава».
«Ворскла» – «Волинь» – 9:2
Голи: Олійник, 2, Бараннік, 29, Ічанський, 32, Ключик, 52, Остапенко, 60, 90, Гасенко, 70, 84, 85 – Трикош, 51, Миколайчук, 78
«Ворскла»: Вічний, Максименко, Ключик, Гаркуша, (Остапенко, 46), Луценко, Сидоренко (Шарило, 73), Ічанський, Косовський, Олійник (Таранушич, 59), Бараннік (Гасенко, 60), Удод.
Запасні: Савченко, Мельник, Соболевський.
Тренер: Олександр Омельчук.
«Волинь»: Франчук, Бабяк, Тракало, Морозович (Мельничук, 28), Мосіюк (Миколайчук, 46), Біліч, (Трикош, 46), Зінкевич, Льозін, Никитюк, (Гладун, 46), Дмитренко, Деда.
Запасні: Глушко, Сасовський, Кардаш.
Тренер: Володимир Фігель.
Источник — ФК Ворскла
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