Металлист 1925 в разы увеличит бюджет

Как отметил один из учредителей «Металлиста 1925» Сергей Стороженко, поскольку команда планирует стать профессиональной, то к моменту перехода во Вторую лигу бюджет должен составлять 10-12 миллионов гривен, так как нужно будет заключать контракты, выполнять регламент лиги.
На данный момент бюджет харьковской команды на зарплату составляет 108-109 тысяч гривен в месяц — в год получается примерно 1 миллион 300 тысяч гривен.
«И мы не можем не готовиться к переходу в Первую лигу. Поэтому рассчитываем, что к тому времени годовой бюджет должен достигнуть 18 миллионов гривен.
К концу мая будут достаточно серьезные финансовые успехи, которые позволят нам соревноваться во Второй лиге с прицелом на Первую. В частности, идут переговоры со стратегическим спонсором», — цитирует Стороженко sq.com.ua.
После первого круга чемпионата Украины среди аматоров «Металлист 1925» занимает второе место в своей группе, отставая от лидера, харьковского «Солли Плюс», на два очка. В стартовом туре весенней части сезона эти команды встретятся между собой. Матч состоится 5 апреля на стадионе «Металлист».
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