МЮ теряет Смоллинга и Джонса

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо подтвердил, что травмы его защитников Фила Джонса и Крис Смоллинга носят долгосрочный характер.На тренировке сборной Англии на прошлой неделе Смоллинг сперва травмировал своего одноклубника Джонса, а затем, сыграв в товарищеском матче против Германии, травмировался сам.

Предположительно, Фил сломал палец стопы, тогда как проблемы Криса касаются колена. Теперь оба защитника рискуют провести в лазарете несколько недель.

Компанию Джонсу и Смоллингу в лазарете составит полузащитник Поль Погба, который еще не залечил заднюю поверхность бедра, но капитан Уэйн Руни уже оправился после повреждения колена.

«Вы знаете, что случилось в расположении сборной Англии со Смоллингом и Джонсом. Также мы знаем, что травмирован Поль Погба. Думаю, травмы двух английских парней совершенно точно носят долгосрочный характер, тогда как в случае с Погба я не имею понятия».

«Но я повторюсь: важны не они, а те игроки, которые готовы играть, которым я доверяю, и которые будут сражаться за нас. Мы не можем оплакивать игроков, на которых не можем рассчитывать. Также вы знаете, что Златан и Эррера дисквалифицированы», — цитирует Моуриньо Sky Sports.