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Марко Пьяца перенес операцию на «крестах»

Нападающий «Ювентуса» вернется в строй не раньше октября

  • 31.03.2017 21:34
  • 152 просмотров
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twitter.com/SkySport
© twitter.com/SkySport

Форвард «Ювентуса» Марко Пьяца перенес операцию по сращиванию передней крестообразной связки.

Нападающий травмировался в игре за сборную Хорватии в товарищеском матче против Эстонии.

Ожидается, что в строй Пьяца сможет вернуть лишь в конце года.

В текущем сезоне на счету хорвата 20 голов в 21 матче.

Источник — Sport.ua

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