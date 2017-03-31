Марко Пьяца перенес операцию на «крестах»

Форвард «Ювентуса» Марко Пьяца перенес операцию по сращиванию передней крестообразной связки.
Нападающий травмировался в игре за сборную Хорватии в товарищеском матче против Эстонии.
Ожидается, что в строй Пьяца сможет вернуть лишь в конце года.
В текущем сезоне на счету хорвата 20 голов в 21 матче.
Источник — Sport.ua
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