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Полтава минимально обыграла Николаев

В дерби «горожан» победили гости

  • 31.03.2017 21:11
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МФК «Николаев» - ФК Полтава 0:1
Голы: Трояновский 71

МФК «Николаев»: Майборода, Назаренко, Сартина, Павлов, Пакоме, Ковалев (Батюшин 81), Куценко, Саркисян (Кошелюк 74), Алексанов, Берко, Бессалов
ФК Полтава: Мусиенко, Нехтий (Янаков 90+3), Насибулин, Парамонов, Бородай, Дмитренко, Трояновский (Сокуренко 87), Зеленевич (Пучковский 79), Голиков, Соломка, Приходько

Предупреждения: Куценко 63, Пакоме 65, Алексанов 86 - Дмитренко 45, Парамонов 74

Источник — Sport.ua

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