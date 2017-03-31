Богдан ШУСТ: «Команда находится на стадии становления»

Голкипер «Ворсклы» Богдан Шуст рассказал о целях команды на второй этап чемпионата.



«В режиме создания команды существуем весь этот сезон - другого выбора не было. По совокупности причин: команда резко обновилась, поэтому находится на этапе становления.



Есть время - несколько месяцев, чтобы максимально наиграть состав и основательно подготовиться к чемпионату-2017/18.



Верю, что воспользуемся шансом, потому что вижу, насколько большая мотивация у нашей молодежи.



Давно заметил, что средняя посещаемость каждой команды почти пропорциональна ее результатам. Иначе говоря, выиграем матч - люди приходят на стадион, не выиграем...



Это взаимосвязанные моменты, и только от нас зависит, какую популярность получим в городе».