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Богдан ШУСТ: «Команда находится на стадии становления»

Голкипер «Ворсклы» - о предстоящем старте второй части чемпионата

  • 31.03.2017 21:08
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ФК Ворскла
© ФК Ворскла

Голкипер «Ворсклы» Богдан Шуст рассказал о целях команды на второй этап чемпионата.

«В режиме создания команды существуем весь этот сезон - другого выбора не было. По совокупности причин: команда резко обновилась, поэтому находится на этапе становления.

Есть время - несколько месяцев, чтобы максимально наиграть состав и основательно подготовиться к чемпионату-2017/18.

Верю, что воспользуемся шансом, потому что вижу, насколько большая мотивация у нашей молодежи.

Давно заметил, что средняя посещаемость каждой команды почти пропорциональна ее результатам. Иначе говоря, выиграем матч - люди приходят на стадион, не выиграем...

Это взаимосвязанные моменты, и только от нас зависит, какую популярность получим в городе».

Источник — Официальный сайт УПЛ

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