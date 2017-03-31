Арсен ВЕНГЕР: «Касорла выбыл до конца сезона»

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер подтвердил, что полузащитник Санти Касорла лишился последних шансов сыграть в остатке сезона.

Напомним, Касорла находится вне игры с матча Лиги Чемпионов против «Лудогорца» в конце октября. Тогда игрок сборной Испании получил ушиб ахилла, а Венгер выразил уверенность, что его подопечный вернется через считанные дни.

Однако восстановление 32-летнего испанца сильно затянулось. Санти перенес несколько операций, но даже после последнего хирургического вмешательства «канониры» сохраняли надежду поставить своего ведущего игрока на ноги до конца сезона.

Но надеждам «Арсенала» не суждено сбыться. Касорла совершенно точно не успеет решить свои проблемы со здоровьем и набрать оптимальную форму за те два месяца, что остаются до завершения сезона. Одновременно это наводит Венгера на мысли о необходимости усиления.

«Сезон для него завершен».

«У нашей команды очень сильный фундамент, но, конечно, команда нуждается в усилении», — цитирует Венгера The Independent.

Также Арсен поведал о состоянии здоровья других игроков в преддверии воскресного матча Премьер-Лиги против «Манчестер Сити».

«Мы не можем рассчитывать на Петра Чеха. Санти Касорла и Лукас Перес вне игры. По сути это все потери».

«Мы получили сообщение от Алексиса (Санчеса), он получил ушиб в сборной. Мы не знаем, задеты ли связки. У него синяк на ноге. Обычно это не мешает ему играть», — добавил Венгер.