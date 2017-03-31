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Бойня за Лигу чемпионов, Ривердерби и битва неудачников

Sport.ua анонсирует матчи 26-го тура немецкой Бундеслиги

  • 31.03.2017 19:18
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bundesliga.com
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После паузы на матчи сборных команд на арену возвращается чемпионат Германии, в котором нас ждет ряд интереснейших поединков. Конечно, особняком среди них стоит Ривердерби, в котором сойдутся «Шальке» и дортмундская «Боруссия», однако еще в пятницу в Берлине сыграют команды, которые на сегодняшний день являются главными претендентами на четвертое лигочемпионовское место.
 
Вряд ли кто-то мог представить еще перед стартом сезона, что борьбу за еврокубковые места поведут такие команды как «Лейпциг» или «Хоффенхайм». Если «Герта» последние два чемпионата показывала достойный футбол, особенно в первой его части, то эти два клуба вряд ли сами рассчитывали на нечто подобное. Тем интересней наблюдать за чемпионатом, когда в его лидерах - вчерашний участник второй Бундеслиги и команда, которая всегда считалась середняком.
 
Несмотря на то, что на сегодняшний день «Герта» отстает от «Хоффенхайма» на 5 очков в турнирной таблице, в этом противостоянии шансы на победу больше видятся как раз у столичного клуба. Команда Паля Дардая очень хорошо играет в родных стенах, добыв в последних пяти матчах на «Олимпиаштадион» четыре победы и единожды сыграв вничью. Единственная потеря очков пришлась на матч против «Баварии», в котором «старая дама» выигрывала вплоть до 95 минуты игры.
 
«Хоффенхайм» же и вовсе не уступает в своих последних пяти матчах чемпионата, будь то на выезде или в родных стенах. В последней своей игре против «Байера» команда Юлиана Нагельсманна еще раз наглядно продемонстрировала причину, по которой именно она, а не хваленные «аптекари», борется за попадание в Лигу чемпионов. До отчетного поединка соперники провели между собой 13 матчей, в которых 5 побед на счету «Герты», 6 - у «Хоффенхайма» и еще 2 раза команды не смогли определить победителя.
 
«Герта» - «Хоффенхайм»
31 марта, «Олимпиаштадион» - 21:30
Арбитр - Б.Бранд
Прогноз Sport.ua - 1:1
 
 
2.7 - 3.2 - 2.7
 
 
Вряд ли в этом году Ривердерби будет таким же горячим и непредсказуемым, как ранее. «Шальке» в нынешнем сезоне не показывает той игры, которую привыкли видеть болельщики даже в прошлом сезоне. Не берем во внимание Лигу Европы, где команде Маркуса Вайнцирля попадались откровенно слабые соперники, а у сильных «плуты» не выиграли ни одного матча. Думаю, можно говорить об этом откровенно, нынешний «Шальке» ведет, скорее, борьбу за сохранение прописки в элите, нежели за еврокубки. Однако в дерби, на каком бы месте не шла твоя команда, всегда можно рассчитывать на сверхмотивацию и поддержку родных трибун.
 
«Боруссия» хоть и не может также похвастаться выдающейся игрой, но, тем не менее, продолжает борьбу за второе место в чемпионате, отставая от «Лейпцига» на сегодняшний день всего на три очка. То есть, в Гельзенкирхене Дортмунд устроит только победа, которая может вывести их на второе место. Однако увезти победу домой «шмелям» будет крайне сложно, ведь в последних матчах «Шальке» не только почти не проигрывает на «Велтинс-Арене», но и мало пропускает - всего три мяча за последние пять матчей. Это будет 91-е Ривердерби в истории Германии. 31 раз победу добывал «Шальке», 32 виктории у «Боруссии» и еще 27 раз команды сыграли вничью.
 
Дортмунд на выезде добыл 12 побед над «Шальке». Это всего на одну победу меньше их выездного рекорда - в 13 побед над «Штутгартом». Нападающий «шмелей» Пьер-Эмерик Обамеянг с 23-ю голами лидирует в списке бомбардиров Бундеслиги. Только три игрока в истории чемпионата Германии имели в своем активе после 25-ти туров больше забитых голов - Герд Мюллер, Лоттар Эммерих и Ханс Лор. Обамеянг забивал в четырех из пяти Ривердерби. Клаас-Ян Хунтелаар - лучший бомбардир Ривердерби из действующих игроков обеих команд. На счету голландца 5 результативных ударов, у Обамеянга - 4 гола. 4 гола на своем счету также имеет Синзи Кагава, который в нынешнем сезоне пока не забивал.
 
«Шальке» - «Боруссия» Д
1 апреля, «Велтинс-Арена» - 16:30
Арбитр – Ф.Звайер
Прогноз Sport.ua - 1:2
 
 
2.3 – 1.9 – 1.5
 
 
Позже ожидайте анонс матча «Байер» - «Вольфсбург»…
 
«Байер» - «Вольфсбург»
2 апреля, «БайАрена» - 18:30
Арбитр – Д.Айтекин
Прогноз Sport.ua – 1:1
 
 
1.8 - 3.8 - 4.3
 
 
Все матчи тура:

26-й тур
31.03.17 21:30
Герта
? : ?
Хоффенхайм
Спорт2
01.04.17 16:30
Шальке
? : ?
Боруссия Д
Спорт2
01.04.17 16:30
Бавария
? : ?
Аугсбург
 
01.04.17 16:30
РБ Лейпциг
? : ?
Дармштадт
 
01.04.17 16:30
Фрайбург
? : ?
Вердер
 
01.04.17 16:30
Гамбург
? : ?
Кельн
 
01.04.17 19:30
Айнтрахт Ф
? : ?
Боруссия М
Спорт2
02.04.17 16:30
Ингольштадт
? : ?
Майнц
Спорт2
02.04.17 18:30
Байер
? : ?
Вольфсбург
Спорт2
 
 
Алексей ГОРЛАЧ
 

Источник — Sport.ua

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