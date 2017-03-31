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Дуэль Гончаренко и Скрипченко, сражение Рубина и Зенита

Sport.ua анонсирует матчи 21-го тура российской Премьер-лиги

  • 31.03.2017 18:27
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fc-zenit.ru
© fc-zenit.ru

Добудет ли «Зенит» первую выездную победу весной?

Центральная встреча тура состоится в Казане, где «Рубин» сразится с «Зенитом». Обе команды весьма неубедительно начали весеннюю часть сезона. Команда Мирчи Луческу одержала всего одну победу в трех матчах, показывая в целом невыразительный футбол. Даже в победном поединке с тульским «Арсеналом» «сине-бело-голубые» не впечатлили.

Совершенно не впечатляет и форма лидеров «Зенита», за исключением разве что Жулиано. Видно, что питерской команде тяжело даются матчи после зимнего антракта, и она только вкатывается во вторую часть сезона. При этом подопечные Мирчи Луческу с такой игрой могут продолжать терять очки.  

Не особо блещет в начале весны и команда Хавьера Грасии. «Рубин» также добыл одну победу в трех поединках, но в последних двух матчах мало того, что не побеждал, так еще и не забивал мячей. Учитывая текущую форму обеих команд на данный момент, сложно кого-то выделить, но все же небольшое преимущество отдаю «Зениту», который за счет более высокого индивидуального мастерства исполнителей должен брать верх. В любом случае, игра будет крайне непростой, как для питерцев, так и для казанцев.

«Рубин» - «Зенит»
2 апреля, 14:00. Казань, «Казань Арена»
Арбитр: Владимир Сельдяков

Котировки БК «Олимп»

П1 -  4.25   Х -  3.40   П2 -  1.91

Ориентировочные составы:

«Рубин»: Рыжиков – Бауэр, Бурлак, Самбрано, Набиуллин – Жемалетдинов, М’Вила, Камболов, Ткачук – Канунников, Жонатас

«Зенит»: Лунев – Цаллагов, Иванович, Нету, Кришито – Юсупов, Эрнани – Шатов, Жулиано, Данни – Кокорин 

Не сыграет: Файзулин (травма)    

Белорусское дерби наставников

Белорусские наставники Виктор Гончаренко и Вадим Скрипченко впервые в сезоне сойдутся друг против друга в качестве новых клубов: ЦСКА и «Крылья Советов» соответственно. Правда, если Гончаренко пошел на повышение и возглавил «армейцев» прошедшей зимой, то Скрипченко, возглавив самарскую команду в ноябре прошлого года, едва ли пошел на повышение.

Бывший клуб 41-летнего специалиста «Урал» выступает как минимум не хуже «волжан», а в турнирной таблице так и вовсе опережает их на четыре очка. Если говорить о самом противостоянии ЦСКА и «Крылья Советов», безусловно, московская команда, которая очень неплохо выглядит весной, очевидный фаворит и только чудо может спасти самарцев от поражения, в том числе разгромного.    

ЦСКА – «Крылья Советов»
2 апреля, 16:30. Москва, «Арена ЦСКА»
Арбитр: Алексей Сухой

Котировки БК «Олимп»

П1 -  1.48   Х -  4.15   П2 -  7.50

Ориентировочные составы:

ЦСКА: Акинфеев – В. Березуцкий, Васин, Игнашевич – Фернандес, Головин, Вернблум, Натхо, Тошич – Витиньо, Ионов

«Крылья Советов»: Лория – Надсон, Таранов, Гаджибеков – Ятченко, Чочиев, Башкиров, Мияилович, Зотов – Корниленко, Зуев

Не сыграют: Щенников, Миланов (оба травмированы), Еременко (дисквалификация) – Глеб, Ткачев (оба травмированы)  

Битва претендентов на еврокубки

Еще одно увлекательное противостояние в этом туре состоится между претендентами на еврокубки «Ростовом» и «Краснодаром». Обе команды синхронно вылетев из Лиги Европы, сконцентрировали все свое внимание на чемпионате, где им предстоит решить главную задачу на сезон – попадание в еврокубки. Несмотря на то, что команда Игоря Шалимова находится на заветном четвертом месте, расстояние между «желто-синими» и «быками» составляет всего три очка, так что вся борьба еще только впереди.

Что объединяет «Ростов» и «Краснодар», так это то, что обе команды пребывают сейчас не в лучшем состоянии. Команда Ивана Данильянца, как и Игоря Шалимова, добыла всего одну победу в пяти матчах во всех турнирах. Обратил бы также внимание на то, что в двух последних матчах Премьер-лиги «сельмаши» мячей не забивали. И это после того, как «Ростов» в первой встрече чемпионата после зимнего перерыва забил на выезде «Томи» шесть безответных голов.

Нельзя сказать, что и у «Краснодара» нет проблем с результативностью. После травмы своего ключевого форварда Федора Смолова, «быки» забили всего три гола (с учетом еврокубков) в четырех последних поединках.

Любопытно, что в истории противостояний между обеими командами «Ростов» еще ни разу не побеждал «Краснодар» в родных стенах.

«Ростов» - «Краснодар»
3 апреля, 19:30. Ростов-на-Дону, «Олимп-2»
Арбитр: Евгений Турбин

Котировки БК «Олимп»

П1 -  2.60   Х -  3.10   П2 -  2.91

Ориентировочные составы:

«Ростов»: Медведев – Кудряшов, Мевля, Симич – Калачев, Ерохин, Гацкан, Нобоа, Терентьев – Бухаров, Полоз

«Краснодар»: Синицын – Калешин, Налдо, Гранквист, Рамирес – Шишкин, Газинский – Мамаев, Подберезкин, Классон – Смолов 

Не сыграют: Гранат (травма), Навас (дисквалификация) – Окриашвили (травма)  

Автор — Артем Минов, Sport.ua

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