Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Назаренко был думающим и креативным игроком»

Тренер «Днепра» Дмитрий Михайленко прокомментировал решение Сергея Назаренко завершить игровую карьеру и начать тренерскую.

- То, что такой игрок начинает свою тренерскую деятельность – это просто прекрасно. Тем более, игрок с такими человеческими и игровыми характеристиками, который столько сделал для клуба. То, что он начинает в своем родном клубе – это отлично. Были ли у него предпосылки и интерес к тренерской работы – я не знаю, но это был думающий и креативный игрок, поэтому, думаю, он себя реализует и в тренерской деятельности, в том числе. Пожелаю ему только удачи. Мы очень счастливы, что он присоединится к нам.