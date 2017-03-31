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Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Назаренко был думающим и креативным игроком»

Наставник «Днепра» прокомментировал решение Сергея начать тренерскую карьеру

  • 31.03.2017 18:22
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ФК Днепр. Дмитрий Михайленко
© ФК Днепр. Дмитрий Михайленко

Тренер «Днепра» Дмитрий Михайленко прокомментировал решение Сергея Назаренко завершить игровую карьеру и начать тренерскую.

- То, что такой игрок начинает свою тренерскую деятельность – это просто прекрасно. Тем более, игрок с такими человеческими и игровыми характеристиками, который столько сделал для клуба. То, что он начинает в своем родном клубе – это отлично. Были ли у него предпосылки и интерес к тренерской работы – я не знаю, но это был думающий и креативный игрок, поэтому, думаю, он себя реализует и в тренерской деятельности, в том числе. Пожелаю ему только удачи. Мы очень счастливы, что он присоединится к нам.

Источник — ТК Футбол

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