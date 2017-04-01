Ворскла побеждает Волынь: есть первая победа в 2017-м году!

«Ворскла» и «Волынь» являются главными неудачниками весенней части сезона, набрав на двоих всего одно очко. В матче против луцкой команды хозяева должны были продемонстрировать немногочисленным болельщикам, что после непопадания в первую «шестерку» не потеряли мотивацию. Интересно, что свою последнюю победу в чемпионате полтавчане одержали именно над сегодняшним соперником в Луцке, в декабре прошлого года.

С первых минут невооруженным взглядом было заметно, что хозяева хорошо настроились на игру и вышли на поле с большим желанием прервать серию неудач. Полтавчане стремились играть достаточно быстро, и сразу начали переигрывать соперника. Хозяева намного чаще лучан владели мячом, но дело до реальных угроз воротам Кичака не доходило, дальний выстрел Мякушко и удар головой Одарюка опасными никак не назовешь.

А вот «Волынь» на 16-й минуте вполне могла выходить вперед, когда после длинного навеса со штрафного Мемешев обязан был открывать счет, но с трех метров пробил в штангу. Время шло, хозяева продолжали владеть инициативой, но их атакам не хватало разнообразия, а банальные навесы в штрафную «Волыни» легко ликвидировались высокорослыми луцкими защитниками и Кичаком. На исходе первой трети матча хозяева вновь едва не пропустили, когда в контратаке Романюк получил передачу на ход, и, ворвавшись в штрафную, оказался один против Сарнавского, но пробить голкипера все же не сумел.

Не реализовав два момента, лучане пропустили после первой же своей ошибки в обороне. В контратаке набравший скорость Мякушко отдал отличную проникающую передачу на ход Шарпару, который прямо по центру вышел один на один с Кичаком и, обыграв голкипера, спокойно пробил по пустым воротам своей бывшей команды – 1:0.

Гол Шарпара добавил хозяевам уверенности, и на кураже они провели еще несколько быстрых атак, однако отметились только дальним неточным ударом Одарюка. Концовка же первой половины прошла при небольшом преимуществе гостей, которым немного не хватило удачи после ударов из-за пределов штрафной Герасимюка и срезки головой Горопевшека. К сожалению, первый тайм запомнился еще и несколько грубой игрой и частыми остановками встречи, в результате чего арбитр предъявил футболистам четыре «горчичника».

Второй тайм прошел менее интересно. Видимо, полтавчане держали в уме не только забитый мяч, но и нереализованные «Волынью» моменты, поэтому стали играть более строго в обороне и центре поля, сделав ставку на контратаки.

Как показала игра, Сачко нашел слабое место в центре обороны соперника, из которой хозяева и создали свои самые опасные моменты в матче. Через 10 минут после начала тайма Хлебас убежал от защитников «Волыни» и из-за пределов штрафной пытался мягко перебросить мяч через Кичака, но не сумел пробить по необходимой траектории, послав мяч в руки голкипера. Однако, спустя некоторое время, когда вновь возникла подобная ситуация, форвард не стал ничего выдумывать и с 17 метров низом пробил мимо вышедшего из ворот голкипера – 2:0.

Стало очевидным, что отыграться гостям уже не удастся, ведь после перерыва у ворот Сарнавского практически ничего не происходило, а вот будь повнимательнее полтавчане, то вполне могли довести счет и до более крупного, но Шарпар, Мякушко и Хлебас своими возможностями не воспользовались.



Андрей КОВАЛЕВ

«Ворскла» – «Волынь» – 2:0 (1:0)

«Ворскла»: Богдан Сарнавский, Александр Чижов, Вадим Сапай, Владимир Чеснаков, Андрей Ткачук (Роман Кунев, '79), Владимир Одарюк (Тарас Сакив, '88), Дмитрий Хлёбас (Артур Загорулько, '85), Вячеслав Шарпар, Дмитрий Кравченко, Павел Ребенок, Сергей Мякушко

«Волынь»: Артем Кичак, Юрий Романюк (Дмитрий Задерецкий, '78), Миха Горопевшек, Роман Никитюк, Сергей Логинов, Анатолий Диденко (Андрей Ляшенко, '59), Владислав Шаповал, Олег Герасимюк, Юрий Тетеренко, Рэдван Мемешев (Артем Дудик, '46), Сергей Петров

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Вячеслав Шарпар, 34, Дмитрий Хлёбас, 62. Вячеслав Шарпар, 34, Дмитрий Хлёбас, 62.

Павел Ребенок, 18. Александр Чижов, 27. Вячеслав Шарпар, 45. - Миха Горопевшек, 9. Роман Никитюк, 92. Павел Ребенок, 18. Александр Чижов, 27. Вячеслав Шарпар, 45.- Миха Горопевшек, 9. Роман Никитюк, 92.

Удары (в створ): 12 (5) – 6 (0).

Угловые: 4 – 3.

Офсайды: 3 – 0.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.