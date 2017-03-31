Вадим ШАБЛИЙ: «Ярмоленко точно не поедет в Турцию»

Несмотря на то что в Украине сравнительно недавно лишь закрылось трансферное окно, в футбольных кругах уже вовсю обсуждает, кто из наших игроков сменит клубную прописку будущим летом. Ситуацию на рынке прояснил Вадим Шаблий, в клиентах у которого ходят практически все украинские топ-игроки.

Совсем недавно список подопечных 27-летнего агента пополнил Артем Кравец.

Артем Кравец, 27 лет, «Гранада» (аренда до 30 июня 2017)

Ориентировочная трансферная стоимость – 3 млн евро

«В любом случае вернется в «Динамо»

Украинский нападающий уже второй год играет в Европе, несмотря на то что его контракт все еще принадлежит «Динамо». Текущий сезон он проводит в испанской «Гранаде», но оставаться в клубе-аутсайдере Примеры не намерен. Подыскивать новый вариант трудоустройства ему будет как раз новый менеджер Вадим Шаблий.

- С Артемом мы знакомы давно, постоянно общались, и, конечно, мне было интересно с ним поработать. Мы обсудили с ним все детали, и он принял наше предложение, - рассказал Шаблий. - Дальше все будет зависеть от того, насколько успешным будет это сотрудничество. Артем – игрок «Динамо» (Киев), и он в любом случае вернется в свой клуб, у него контракт, по которому он обязан это сделать. А дальше мы все вместе с президентом клуба обсудим дальнейшую перспективу игрока в «Динамо» и его будущее. Пока приоритетов, куда пойти, у нас нет. Будем разговаривать уже ближе к завершению арендного соглашения с «Гранадой».

Олег Гусев, 33 года, без клуба

Свободный агент

«Если сложится, контракт будет подписан в ближайшее время»

Легендарный полузащитник «Динамо» попрощался с клубом в декабре минувшего года. У него закончился контракт с киевлянами, и новое соглашение ему не предложили. Футболист сразу же заявил, что не видит себя ни в одном из украинских клубов и, скорее всего, продолжит карьеру в команде из канадско-американской лиги MLS.

- Ситуация с поиском клуба для Олега Гусева не поменялась. Мы все еще в переговорном процессе. Интерес к Олегу действительно есть, я не могу назвать клубы, поскольку переговоры идут. В США еще открыто трансферное окно, и если все сложится, то контракт будет подписан в ближайшее время, - поведал футбольный менеджер.

Андрей Ярмоленко, 27 лет, «Динамо» (Киев)

Ориентировочная трансферная стоимость – 19 млн евро

«Эти варианты даже не рассматриваем»

Эпопея с возможным переходом лидера сборной Украины в европейский клуб продолжается который год. Известно, что Андрей давно мечтает поиграть в Англии. А вот турецкие СМИ уверяют, что стамбульский «Фенербахче» уже заслал гонцов в Киев.

- В Турции Андрей точно не продолжит свою карьеру, мы эти варианты даже не рассматриваем. Андрей – игрок, которым постоянно интересуются, о нем много говорят, он постоянно на слуху и на виду у многих клубов. Но все покажет время, - говорит Шаблий.

- Сейчас сложно что-то говорить. Перед каждым трансферным окном мы подсчитываем шансы Ярмоленко на уход в европейский клуб, а он остается. Финансовая сторона контракта? Когда будет конкретное предложение, тогда Андрей будет смотреть, устраивает оно его или нет.

Александр Караваев, 24 года, «Фенербахче» (аренда до 30 июня 2017)

Ориентировочная трансферная стоимость – 2,5 млн евро

«Ситуация непростая»

Воспитанник «Шахтера» переход в стамбульский клуб считает шагом вперед. Правда, после бодрого начала Караваев, оказавшийся в Турции минувшей зимой, все чаще не попадает даже в заявку «Фенербахче» на матчи чемпионата.

- По Караваеву ситуация непростая. Ведь в Украине и Турции разные форматы чемпионатов, и у Саши был отпуск зимой. Он не прошел полноценные сборы с командой, не был готов до конца, - объясняет агент. - Но у него сейчас все нормально, он хорошо тренируется, доказывает, что способен играть в основном составе. В «Фенербахче» скоро поменяется тренер, поэтому мы будем ждать. Сейчас однозначно сказать, остается Караваев в Турции или вернется в Украину, нельзя.

Евгений Хачериди, 29 лет, «Динамо» (Киев)

Ориентировочная трансферная стоимость – 7,5 млн евро

«Есть амбиции поиграть в Европе»

Один из сильнейших центральных защитников Украины в начале второй части сезона пока не сыграл за «Динамо» ни одного официального матча. Из-за разногласий с Ребровым футболист вынужден был поддерживать форму в дубле. Хачериди якобы неохотно тренировался, потому что хотел, чтобы его отпустили в Европу.

- Евгения Хачериди в последнее время очень много обсуждали, и было много предположений, почему он не играет за основу. Но это все внутренняя ситуация в команде, из которой все благополучно вышли, - уверяет Шаблий. - Все разрешилось. Сейчас, к сожалению, Евгений получил травму и должен пропустить некоторое время. Но никаких вопросов со стороны тренерского штаба к нему нет. Точно так же и у него нет претензий к тренерам, все нормально. Конечно, у Хачериди есть амбиции поиграть в Европе. Он – один из сильнейших футболистов нашей страны, и конечно, за ним будут следить.

Александр Гладкий, 29 лет, «Карпаты» (Львов) (аренда до 30 июня 2017 года)

Ориентировочная трансферная стоимость – 1,8 млн евро

«Отказался от перехода в чемпионат России»

Карьера в «Динамо» у нападающего явно не заладилась. Не забив ни единого мяча за киевлян в нынешнем сезоне, футболист предпочел не сидеть в дубле, а уехать в аренду во Львов. Там форвард отметился голом уже во втором матче за «Карпаты».

- Александр Гладкий действительно отказался от перехода в чемпионат России, были варианты, но он сделал другой выбор. И сейчас мы видим, что этот выбор правильный. Останется ли Саша в «Карпатах»? Выкуп игрока львовским клубом точно не возможен, да и сам игрок заинтересован в том, чтобы вернуться в «Динамо» и бороться за место в основном составе.

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Едут за игровой практикой, а не деньгами

Не секрет, что среди клиентов Шаблия есть не только те, кто уезжает в Европу, но и те, кто предпочел чемпионат России.

В РПЛ этой зимой отправились «горняк» Филипп Будковский и экс-динамовец Артем Громов. За такую трансферную политику достается не только игрокам, то и их менеджеру.

- Я бы не хотел развивать тему о сотрудничестве с российскими клубами. Но ситуация в том, что ребятам нужно развиваться. А если футболист не может развиваться в чемпионате Украины, ему же нужно куда-то переходить. В «Крыльях Советов» Громов получает игровое время, именно за этим он туда шел, - говорит Шаблий.

- Все кричат, что наши футболисты едут в Россию зарабатывать, но это не так. Поверьте мне, не может быть в самарских «Крыльях Советов» заработная плата больше, чем в киевском «Динамо». Футболисты едут в Россию за игровой практикой. Для нас, к сожалению, но там чемпионат посильнее нашего. Там есть много хороших команд, ажиотаж, зрители на трибунах.