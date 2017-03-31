Антонио КОНТЕ: «Челси заслужил победу в чемпионате»

Перерыв на матчи сборных и травмы игроков подразумевают, что подготовка к игре с «Кристал Пэлас» была не из простых. Антонио Конте уверяет, что он и его игроки готовы к завтрашней встрече.

«Орлы» едут на «Стэмфорд Бридж», одержав 3 победы подряд, в которых они не пропустили ни одного мяча. «Синие» также продемонстрировали убедительные результаты, но на предматчевой пресс-конференции Антонио Конте пояснил, почему подготовиться к завтрашней игре было нелегко.

«На этой неделе мы столкнулись со многими трудностями, — говорит Конте. — Завтра у нас будет сложный матч по многим причинам».

«Нелегко играть после перерыва на матчи сборных. Некоторые игроки возвращаются с разными проблемами. Несомненно, важно проанализировать 2–3 момента, а потом принять оптимальное решение при выборе состава перед игрой».

«Мы должны быть очень внимательны. Эта игра крайне важна для нас. Не стоит забывать, что до конца сезона АПЛ осталось 10 матчей, и мы надеемся на то, чтобы он успешно завершился для нас, для клуба и для болельщиков».

«В прошлом у меня было две разных ситуации в борьбе за титул. В одном случае это был положительный опыт, в другом — отрицательный. Поэтому я не устану повторять, что нам нужно набрать 21 очко, чтобы стать чемпионами».

Конте объяснил, почему завтра «Челси» ожидает сложный матч.

«Я прекрасно помню наш предыдущий матч с «Кристал Пэлас». Мы заслужили ту победу, но добились её с трудом».

«У них есть много прекрасных игроков. Бентеке является топ-футболистом. То же самое касается Заа. Есть ещё Таунсенд, Кабай, Панчён, много отличных игроков».

«Если вы спросите меня, почему они занимают 16-е место, то я не смогу ответить. Это очень странно. Такое может случиться, когда в команде у тебя собраны отличные игроки, как и в случае с «Челси» в прошлом сезоне».

«Они выиграли 3 последних матча и идут на шестом месте по количеству набранных очков последних шести встречах. Мы должны быть очень внимательны».

Конте подтвердил, что Джон Терри готов сыграть. Главный тренер «синих» также предложил подождать с обсуждением будущего капитана. Подходящий для этого момент ещё настанет.

Также Конте отреагировал на слухи испанских СМИ, которые связывают Эдена Азара с переходом в другой клуб.

«Это правда? Я не знаю. Я всегда повторяю одну и ту же вещь: сейчас моим игрокам важно сосредоточиться на текущем положении дел и не заглядывать вперед, потому что это очень опасно».

«Единственное, что я могу сказать, — Эден является игроком «Челси», мы счастливы, что он есть в нашей команде, а он счастлив играть за нас. Я не вижу проблемы в этой ситуации».

Конте выразил уверенность в том, что Азар не только выйдет завтра в стартовом составе, но и проведет хороший матч. Бельгиец пропустил предыдущую игру «Челси» со «Стоуком» из-за травмы.

Конте также добавил, что трансферные слухи, связывающие его игроков с другими клубами, вынуждают его «гордиться», потому что это означает, что команда хорошо выполняет свою работу. Он также заявил, что поведение других клубов можно понять, поскольку его игроков пытаются выбить из колеи, но итальянец сосредоточен на том, чтобы его команда была сфокусирована только на работе. «Челси» претендует на победу в чемпионате, но для победы предстоит проделать много работы.

«Также, после такого сезона, когда мы усердно работали, сталкивались со многими трудностями, думаю, мы заслуживаем выиграть чемпионат, но ещё предстоит провести 10 матчей, и нет сомнений, что наши соперники не станут соглашаться с тем, что «Челси» уже чемпион Англии».

«Поэтому мы должны внимательно сыграть в заключительных 10-ти матчах АПЛ и постараться набрать в завтрашней игре 3 очка. Сделать это будет очень непросто».