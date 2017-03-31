МИХАЙЛЕНКО: «Команда, которая обыгрывает Динамо, заслуживает уважения»

В полном составе тренировку провел «Днепр». Сегодня на базу клуба приехали все футболисты, которые находились в молодежных и юношеских сборных Украины. Таких сразу 15. Перед матчем со «Зиркой» Дмитрий Михайленко обеспокоен физическим состоянием своих подопечных: из расположения национальных команд большинство из них прибыли очень уставшие. И времени на восстановление нет, ведь игра против «Звезды» уже завтра. Своим мнением о будущем сопернике поделился тренер «Днепра» Дмитрий Михайленко.

- Для нас все матчи и соперники – принципиальные. Команда, которая обыгрывает «Динамо» Киев у себя на поле, заслуживает большого уважения. Это команда, которую можно назвать опытной, она составлена из опытных игроков. Мало молодежи. Там выступают игроки, которые прошли и Первую лигу, и уже с опытом выступлений в высшем дивизионе. Мне очень нравится «Звезда», симпатичная команда, которая старается играть в пас, любит быстро атаковать – особенно сейчас, подписав нового форварда. Поэтому мы ждем тяжелой игры. Что получится – покажет сам матч, потому что у нас не было много времени подготовиться к этому поединку.