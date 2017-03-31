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Степан ЮРЧИШИН: «Зозуля – це вам не Коноплянка!»

Спеціаліст вважає, що український форвард став заручником неприємних подій

  • 31.03.2017 17:26
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ФК Бетис. Роман Зозуля
© ФК Бетис. Роман Зозуля

Степан Юрчишин зробив сумний прогноз кар’єри Романа Зозулі.

«Мені дуже шкода Романа Зозулю як людину і як футболіста, - сказав Плюс Юрчишин, - Він став заручником неприємних подій. Роман і до цих подій не виділявся серед інших. Це вам не Коноплянка зі своїм талантом! І раптом Зозуля півроку опиняється без футболу. Це дуже великий термін, який може надламати гравця. Зозуля вже може ніколи не стати великим футболістом. А от у посередній клуб він обов’язково повернеться. Усе залежетиме від самого Зозулі і від його характеру».

Нагадаємо, що ще два шведські клуби заблокували трансфер Романа Зозулі через безглузду позицію їхніх фанатів.

Источник — ПлюсСпорт

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