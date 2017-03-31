«Динамо так и не увидело Коноплянку»

Юрий Кевлич, первый тренер украинского полузащитника Евгения Коноплянки, рассказал, что он мог оказаться в «Динамо» или «Шахтере».

«В какой-то момент Коноплянке поступило приглашение из Академии «Шахтера», но им отказали. А вот «Динамо» вело себя более настойчиво. Сначала отец Жени не соглашался на приглашение. Но зима 2005 года выдалась дождливой, мы тренировались в спортзале, которого уже сейчас нет, по существу. Коноплянки собрались в «Динамо». Помню, я сказал: до конца не верю, что Женька сможет проявить себя. Я был уверен – он столкнулся бы с трудностями, с которыми сталкиваются самородки, которые переходят в другие школы. Напротив, в «Днепре» в то время подобралась молодая поросль, которую сформировал Евгений Кучеревский. Было там немало игроков сборной Украины, которые пробились на чемпионат мира.

Как произошел переход в «Днепр»? Об этом я никому не рассказывал – расскажу вам. Поехали мы вместе с Коноплянкой на Кубок «Шерифа». Играли против команды академии «Днепра» и расписали нулевую ничью. У «днепрян» тогда роль первой скрипки сыграл Виталий Каверин. Я подхожу и говорю старшему тренеру Петру Васильевичу Кутузову: «При всем уважении, у меня есть очень талантливый мальчик. Но нет условий, чтобы он в дальнейшем получал надлежащее футбольное образование, поэтому я согласился на его переход в «Динамо». – «А тебя хотя бы отблагодарят с финансовой точки зрения?» – «Не знаю, посмотрим». Насколько я знаю, «Динамо» и «Шахтер» не особо раскошеливаются на финансирование для тренеров, воспитавших таких игроков, как, скажем, Коноплянка.

Пятого января 2006 года Женя должен был проходить медосмотр в «Динамо». Я позвонил в Запорожье, где построили искусственные поля. Туда должен был приехать Андрей Стеценко и посмотреть на талант Коноплянки. В каждом матче Женя забивал. Андрей Викторович убедился в способностях моего воспитанника. «Днепр» пригласил Коноплянку к себе, а я получил финансовую так называемую «детскую компенсацию». Вот такая была эпопея перехода Евгения в «Днепр». А «Динамо» так и не увидел Коноплянку на своем медосмотре», – рассказал Кевлич.