Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы доверяем Ульрайху»

«Бавария» подходит к самой жаркой фазе сезона. «В течение следующего месяца у нас будет девять матчей», - подчеркнул Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с «Аугсбургом». В баварском дерби мюнхенцы хотят зарядиться уверенностью в преддверии суперпоединков с мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией».

Карло Анчелотти не испытывает никакого волнения, совсем напротив: «У меня хорошее предчувствие», - сказал 57-летний специалист, который в матче с «Аугсбургом» хочет непременно одержать победу. «Каждая игра важна. Не только ввиду результата, но и для уверенности в себе». У «баварцев» этой уверенности хватает, но дополнительная порция лишней не будет.

Немецкий Рекордмайстер не проигрывает уже на протяжении 19 матчей. Победная серия составляет уже шесть игр. Роберт Левандовски считает, что так должно продолжаться и дальше. «Мы хотим победить в каждом матче», - заявил нападающий. В течение предыдущих дней Роберт Левандовски, как и многие другие его «баварские» товарищи, находился в расположении сборной.

К большой радости Анчелотти все его подопечные вернулись из национальных команд целыми и невредимыми. В матче с «Аугсбургом» главный тренер «Баварии» не сможет рассчитывать на Мануэля Нойера, которому была сделана небольшая операция, и Дугласа Косту. Бразилец занимается по индивидуальной программе, но уже на следующей неделе должен вернуться в общую группу. Из-за перебора жёлтых карточек также не сыграют Хаби Алонсо и Хави Мартинес. На пресс-конференции Анчелотти объявил, что Жером Боатенг возможно выйдет в стартовом составе, а место в воротах займет Свен Ульрайх. «Мы полностью доверяем ему», - заявил Анчелотти.

Главный тренер «Аугсбурга» Мануэль Баум не считает, что травма Мануэля Нойера сыграет его команде на руку. «Помимо Мануэля Нойера у них есть ещё два, три других хороших голкипера, которые доказали своё мастерство», - отметил главный тренер «Аугсбурга». Баум в предстоящем матче по различным причинам не сможет рассчитывать на Яна-Ингвера Калльсен-Бракера, Рафаэля Фрамбергера, Каюби и Ку Джа Чхоля.

Зато в строй вернулись Доминик Кор, Ян Моравек и Даниэль Байер, а также нападающий Альвред Финнбогасон. «Аугсбург» настроен решительно, ведь команда в данный момент занимает лишь 14 место в турнирной таблице. Баум: «Мы хотим показать смелую игру. Мы хотим бороться, сражаться, цепляться за мяч».

Анчелотти относится к предстоящему сопернику с уважением: «У «Аугсбурга» хорошая команда, они всегда хорошо показывали себя в Мюнхене. Мы должны быть осторожны. Они хорошо организованы, уверенно обороняются и будут играть на контратаках. Мы должны атаковать, тогда мы победим!».