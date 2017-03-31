Азар сможет сыграть против Кристал Пэлас

На пресс-конференции в Кобхэме Антонио Конте сообщил, что ещё не полностью определился с выбором стартового состава на завтрашний матч с «Кристал Пэлас».

Главный тренер «Челси» отметил, что «двоих или троих игроков необходимо проверить», после чего он сможет принять оптимальное решение при выборе состава. Конте подтвердил, что Джон Терри прекрасно тренировался всю неделю, а также сообщил, что был уверен, что Эден Азар восстановится к матчу с «Пэлас» за время перерыва на матчи сборных. Предыдущий матч «синих» со «Стоуком» бельгиец пропустил из-за травмы.