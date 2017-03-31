Василь РАЦ: «Україні варто відмовитись від участі в ЧМ-2018»

Екс-гравець «Карпат» та «Динамо» Василь Рац про бойкот чемпіонату світу з футболу 2018-го року в Росії.

- Збірна України зараз в такому стані, що у нас дуже мало шансів потрапити на чемпіонат світу. І в цій ситуації, це навіть добре, оскільки Мундіаль проходитиме в Росії, з якою ми воюємо. Якби в іншій країні, то було би дуже сумно, що не потрапимо на таке свято. А так, суперники по групі сильніші за нас і кваліфікуватися буде важко.

- Не здається, що вже зараз треба визначитися із чіткою позицією стосовно участі чи бойкоту Мундіалю? Таке враження, що ми вкотре від усього світу чекаємо жорсткішої реакції на безчинства Росії, ніж готові самі застосувати…

- Взагалі, здивований, що в Україні ще офіційно не визначилися із цим питанням. Потрібно награвати у відбірних іграх перспективних гравців, які невдовзі будуть обличчям українського футболу. Й не запрошувати тих, хто колись багато зробив для збірної. 90 відсотків тих, хто грає за кордоном, не можна запрошувати в національну команду, вони без ігрової практики і не приносять «синьо-жовтим» користь.

- Які можуть бути наслідки для Федерації футболу України у разі відмови від участі в чемпіонаті світу?

- Про це говорити немає сенсу. Якщо збірна України все-таки потрапить на чемпіонат світу, тоді варто аргументовано відмовитися від участі. Але спершу потрібно кваліфікуватися, а це буде зробити дуже непросто.

- Як вважаєте, ФІФА не робитиме спроб нас туди не пустити? Упереджене суддівство чи жеребкування стикових ігор…

- Не думаю, що ФІФА щось таке робитиме. Вони усе розуміють і не будуть втручатися в такий спосіб.

- У разі таки участі «синьо-жовтих» в чемпіонаті світу в Росії, як стосовно безпеки уболівальників і офіційної делегації із України в Росії?

- Знаєте, зараз важко оцінити ступінь небезпеки, оскільки це динамічний процес. Судячи зі всього, ситуація в Росії не втихомирюється, а навпаки, загострюється. І ми не знаємо, що буде через півроку. Не варто виключати, що ситуація настільки погіршиться, що в Росію на чемпіонат світу не поїде багато інших команд. Тоді в терміновому порядку ФІФА може перенести в іншу країну Мундіаль. Є ж багато країн, які мають готову інфраструктуру і не потребують багато часу на підготовку до Мундіалю.