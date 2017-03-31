Игорь ПЕРДУТА: «Мы давно не выигрывали в Полтаве»

Серьезная задача на ближайший тур у полтавской «Ворсклы». В матче против аутсайдера «Волыни» команда Василия Сачко стремится прервать серию без побед, которая насчитывает уже 4 поединка. Полтавчане готовятся почти в полном составе. Не помощник своей команде только Скляр, который продолжает залечивать травму: еще в декабре он перенес операцию на мениске. На предигровой тренировке полтавчане уделили внимание физической подготовке, отрабатывали также удары по воротам, а закончили занятия двухсторонкой.

Игрок «Ворсклы» Игорь Пердута:

- Хотим порадовать наших болельщиков. Давно не выигрывали здесь в Полтаве, хотим воспользоваться моментом, позвать всех на стадион. Спасибо болельщикам, которые сейчас с нами в такой трудный момент, поддерживают нас. Мы будем делать все возможное, чтобы выйти из трудной ситуации, но нам главное - поддержка, и мы будем играть для болельщиков, для всей Полтавы.