Артем БЕСЕДИН: «Очки посчитаем в конце мая»

Еще несколько лет назад об этом нападающем знал только узкий круг футбольных специалистов. Сейчас Артем Беседин входит в десятку лучших бомбардиров отечественной Премьер-лиги текущего сезона и вызывается Андреем Шевченко в национальную сборную Украины. Но главное, что наставники видят в нем перспективу.

Сегодня форварду Динамо исполняется 21 год.

— Часто в свой день рождения ты получал футбольные подарки?

— Практически каждый год с тех пор, как с шести лет начал заниматься футболом (улыбается).

— И какой презент был для тебя самым дорогим?

— Опять же, в детстве мне подарили мяч и футболку Андрея Шевченко. Радости не было предела. Мечта сбылась (смеется)!

— Как чаще всего у тебя проходят дни рождения?

— Если я дома, то в кругу близких людей, но большинство таких дней приходились на период, когда я был в расположении своих команд, в частности, различных сборных. Так что встречать день рождения доводилось и за границей, и в самолете…

— Ты уже дослужился до игрока главной команды страны. А когда начинал заниматься футболом, о чем мечтал?

— Всегда хотел выступать на самом высоком уровне, в том числе и за сборную. Но я продолжаю мечтать и работаю, чтобы расти в профессиональном плане.

— Против Хорватии ты впервые вышел на поле в составе сине-желтых в официальном поединке, но, наверное, после игры настроение было не из лучших?

— Конечно. И здесь не имеет значения, сборная это или клуб, проигрыш — он всегда проигрыш. Теперь главное — грамотно проанализировать игру в Загребе, чтобы в оставшихся поединках отборочного турнира взять максимум очков, тогда у нас будут хорошие шансы поехать на чемпионат мира.

— Какое задание получил от Андрея Шевченко перед выходом на поле в конце матча?

— Забить.

— Но, по большому счету, у тебя и предпосылок к этому не было, не так ли?

— Хорваты хорошо перекрывали все подходы к своим воротам, поэтому было сложно. Хотя по ходу поединка у нас были возможности отличиться. Где-то, наверное, не повезло.

«В финале ЛЧ хотел видеть Барселону и Ювентус»

— Сейчас сборники переключились на клубные дела. Твое Динамо уже потеряло шансы на золотые медали?

— Отыграть 14-очковый гандикап от горняков будет крайне сложно. Впрочем, мы хотим победить в оставшихся 10-ти матчах чемпионата, а очки посчитаем в конце мая.

— Из Лиги чемпионов Динамо вылетело еще в прошлом году. На чьей стороне теперь твои симпатии в этом турнире?

— На стороне Барселоны, поэтому и сейчас хотел бы увидеть ее победителем ЛЧ. Жаль, что в финале не смогут встретиться Барселона и Ювентус, поскольку эти клубы сыграют в 1/4-й.

— Любовь к Барсе понятна. Месси, Суарес, Неймар, красивый атакующий футбол… А чем тебе нравится Ювентус?

— Тем, что у туринцев нет футболистов такого калибра, как в Барселоне и Реале, тем не менее коллектив Массимилиано Аллегри демонстрирует великолепные командные действия. Пять последних сезонов Старая Синьора становилась чемпионом Италии и сейчас вновь близка к этому титулу. И в Лиге чемпионов Ювентус всегда на виду. А что касается индивидуальностей, то мне очень импонирует игра Хуана Куадрадо.

— А в Барселоне?

— Луиса Суареса. Хотя бы только потому, что у него великолепное голевое чутье. Свой момент уругвайский нападающий найдет всегда.

— В детстве какая у тебя была любимая команда?

— Динамо (Киев).

— А сам из Харькова…

— Не знаю, кому могло не нравиться Динамо конца 90-х, где солировал один из моих самых любимых игроков — Андрей Шевченко.

— На данный момент ты добился, чего хотел?

— Да. Контракт с Динамо я подписал еще в 2012 году. Правда, некоторое время пришлось поиграть в аренде. Но это было полезно. Сейчас хочу добиваться высоких результатов только с бело-синими.

— А если бы до Динамо поступило предложение от Шахтера, ты бы отказал?

— А оно и поступило, когда я играл в харьковском спортинтернате, но я решил остаться дома. А немногим позже меня пригласили в Динамо. Долго я не раздумывал (улыбается)…

Сергей ДЕМЬЯНЧУК