Томас МЮЛЛЕР: «Мы не хотим терять чувство победы»

«Вообще апрель это супермесяц. Природа набирает обороты, футбол тоже». Томас Мюллер находится в прекрасном настроении и в предвкушении предстоящих недель. И кто захочет винить 27-летнего игрока? Из сборной Мюллер вернулся с двумя победами и одним голом, теперь начинается жаркая фаза клубного сезона.

В Бундеслиге «Бавария» может досрочно оформить чемпионство, в Лиге чемпионов ей предстоит померяться силами с «Реалом», а в полуфинале Кубка Германии ее ждет «Боруссия» Дортмунд. Для Мюллера это и благословение, и проклятие одновременно. «Конечно, такое количество игр в апреле – это очень здорово. Это означает, что мы не вылетели еще ни из одного соревнования, - считает чемпион мира. - С другой стороны, будут дни и моменты, в которых тебе захочется немного больше свободы и отдыха».

В течение 30 дней «Бавария» сыграет 9 матчей. Этот жаркий этап начнется с домашней игры Бундеслиги против «Аугсбурга» (суббота, 15:30 по местному времени). С отрывом в 13 очков мюнхенцы могут себе позволить не вкладывать все свои силы в эту встречу, тем более, что далее последует путешествие в испанскую столицу в рамках Лиги чемпионов.

О неприятном волнении или мучительных мыслях перед этим матчем лучший ассистент чемпионата даже не думает: «Возможно, игра против «Аугсбурга» и игра против «Реала» – это совсем разные вещи, но когда судья дает стартовый свисток, ты намерен победить невзирая на то, кто твой соперник. Ты хочешь показать все, на что способен. В этом случае все решает сердце и интуиция, а не голова».

Матчем с «Аугсбургом» Мюллер намерен успешно начать жаркую фазу, чтобы затем выступать с этим чувством победы в следующих ответственных встречах. «Мы не хотим терять чувство победы. Это чувство непобедимости мы намерены сохранить до конца сезона, - рассказал Томас. - Это поможет нам и в матчах Лиги чемпионов».

В настоящее время, когда в Мюнхене с каждым днем солнце светит все ярче, а температура поднимается все выше, Томас Мюллер хочет зарядиться этим «особенным весенним чувством», чтобы оно помогало ему в дальнейшем».