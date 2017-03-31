Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Олександр ПАЛЯНИЦЯ: «Поразка від Хорватії – не трагедія»

Україні потрібно було провести товариський матч перед грою з хорватами, вважає спеціаліст

  • 31.03.2017 15:24
  • 146 просмотров
  • 1 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua. Александр Паляница
© dynamo.kiev.ua. Александр Паляница

Олександр Паляниця вважає, що збірній України треба було провести товариський матч перед грою з Хорватією.

«Ми програли Хорватії, і трагедії не сталося, - сказав Олександр Паляниця, - Все-таки у суперника були кращі гравці і навіть із ними Хорватія не показала потужного футболу. Україна також не вразила, здебільшого тримала м’яч тільки на своїй половині поля і створила декілька напівмоментів. Як на мене, нашій збірній треба було провести товариський матч перед грою з Хорватією, бо у Загребі нам явно бракувало зіграності. Одна контрольна гра могла би додати ігрової практики легіонерам, які у своїх клубах сидять у запасі. Все одно я вірю в Андрія Шевченка і в те, що ми завоюємо путівку на чемпіонат світу. От виграємо два матчі, і все буде добре».

Источник — ПлюсСпорт

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    iurii_bagrov
      iurii_bagrov, 31.03.2017 15:51
    0
    Поражение - не трагедия.... Трагедия в том, что сборная не играет достойно, не борется все 90 минут и даже не пытается.... И не надо делать ссылки на слабый чемпионат, он сильнее лишь у 5-6 сборных.... Нужно пытаться тренерам менять менталитет игроков.... Не бояться не ставить в основу за прошлые далёкие заслуги....
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.