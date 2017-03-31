Олександр ПАЛЯНИЦЯ: «Поразка від Хорватії – не трагедія»

Олександр Паляниця вважає, що збірній України треба було провести товариський матч перед грою з Хорватією.

«Ми програли Хорватії, і трагедії не сталося, - сказав Олександр Паляниця, - Все-таки у суперника були кращі гравці і навіть із ними Хорватія не показала потужного футболу. Україна також не вразила, здебільшого тримала м’яч тільки на своїй половині поля і створила декілька напівмоментів. Як на мене, нашій збірній треба було провести товариський матч перед грою з Хорватією, бо у Загребі нам явно бракувало зіграності. Одна контрольна гра могла би додати ігрової практики легіонерам, які у своїх клубах сидять у запасі. Все одно я вірю в Андрія Шевченка і в те, що ми завоюємо путівку на чемпіонат світу. От виграємо два матчі, і все буде добре».