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Сергей НАГОРНЯК: «Динамо всегда тяжело играет в Александрии»

Специалист поделился ожиданиями от грядущих матчей в УПЛ

  • 31.03.2017 15:13
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Sport.ua. Сергей Нагорняк
© Sport.ua. Сергей Нагорняк

Сергей Нагорняк отметил, что гранды вряд ли потеряют очки в ближайших матчах.

«Динамо» всегда тяжело играет в Александрии, но команда Владимира Шарана сейчас не в лучшей форме, — говорит эксперт Сергей Нагорняк. — Она разгромила «Волынь», но потом за три матча взяла лишь одно очко. Тут еще многое может зависеть от того, в каком состоянии вернулись киевляне из сборной Украины».

«В меньшей степени это касается «Шахтера», в котором на ведущих ролях в основном легионеры. Да, «Заря» прилично выглядела и смогла потрепать нервы горнякам в прошлом матче, но при этом шансы «Шахтера» остаются предпочтительными. В пользу команды говорит ее уровень и индивидуальное мастерство игроков».

Источник — Вести

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