Сергей НАГОРНЯК: «Динамо всегда тяжело играет в Александрии»

Сергей Нагорняк отметил, что гранды вряд ли потеряют очки в ближайших матчах.

«Динамо» всегда тяжело играет в Александрии, но команда Владимира Шарана сейчас не в лучшей форме, — говорит эксперт Сергей Нагорняк. — Она разгромила «Волынь», но потом за три матча взяла лишь одно очко. Тут еще многое может зависеть от того, в каком состоянии вернулись киевляне из сборной Украины».

«В меньшей степени это касается «Шахтера», в котором на ведущих ролях в основном легионеры. Да, «Заря» прилично выглядела и смогла потрепать нервы горнякам в прошлом матче, но при этом шансы «Шахтера» остаются предпочтительными. В пользу команды говорит ее уровень и индивидуальное мастерство игроков».