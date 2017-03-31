Дмитрий КЛЕЦ: «Нет слабых и сильных соперников»

Дмитрий Клёц, игрок «Карпат», рассказал о подготовке к матчу со «Сталью».
- Проходит подготовка, настраиваемся как можно лучше. Новая форма – нужно выигрывать. Надо, чтобы она становилась фартовой.
- «Сталь» - лучшая весенняя команда чемпионата. Это вас дополнительно мотивирует?
- Мотивация должна быть отличной против всех команд. Нет слабых и сильных соперников. Будем настраиваться, как всегда.
- На что обращает внимание тренер, какие сильные и слабые стороны команды-соперника?
- Я не буду это разглашать. Пусть это останется в команде.
- Хотите взять реванш за домашнее поражение?
- Конечно, хочется. Всегда хочется взять реванш. Будем настраиваться только на победу.
Источник — ТК Футбол
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