Новорожденного в Казахстане назвали в честь Зинедина Зидана

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Коноплянка вошел в историю Лиги Европы 15:19 — Vitalik Shevchenko Не просто одним із лідерів саме його виїздний гол в Амстердамі вивів Дніпро далі. Але......

Шахтер может подписать Андрея Лунина 15:00 — Sasha3110 А почему не Алексея Шевченко из Зари???Шахтёр же любит гробить футболистов как и Динамо!!!!Сначал... 15:00 — M-E-S-S-E-R Чувак має постійну практику в УПЛ... підпише контракт з донецьким грандом і гратиме в 1-й чи 2-й ...