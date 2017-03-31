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Новорожденного в Казахстане назвали в честь Зинедина Зидана

Фамилия мальчика – Зинеден, а имя – Зидан

  • 31.03.2017 14:49
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ФК Реал Мадрид. Зинедин Зидан
© ФК Реал Мадрид. Зинедин Зидан

Казахстанская семья назвала новорожденного сына Зинеденом Зиданом. Фотографию свидетельства о рождении мальчика опубликовал в соцсетях отец.

Информацию подтвердили и в отделе ЗАГС города Атырау.

«Да, действительно, мальчик с таким именем родился в Атырау 27 февраля. Его семья живет в областном центре. Фамилия мальчика – Зинеден, а имя – Зидан», – рассказали в отделе ЗАГС.

Напомним, Зинедин Зидан возглавляет мадридский «Реал».

Источник — Евроспорт

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