Новорожденного в Казахстане назвали в честь Зинедина Зидана

Казахстанская семья назвала новорожденного сына Зинеденом Зиданом. Фотографию свидетельства о рождении мальчика опубликовал в соцсетях отец.
Атырауда ата-ана ұлына Зинеден Зидан деп ат қойдыhttps://t.co/nxL2YhQL85 pic.twitter.com/xjlm9mCIO0— Massaget (@massaget_kz) 30 березня 2017 р.
Информацию подтвердили и в отделе ЗАГС города Атырау.
«Да, действительно, мальчик с таким именем родился в Атырау 27 февраля. Его семья живет в областном центре. Фамилия мальчика – Зинеден, а имя – Зидан», – рассказали в отделе ЗАГС.
Напомним, Зинедин Зидан возглавляет мадридский «Реал».
Источник — Евроспорт
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