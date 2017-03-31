Артем ФРАНКОВ: «Самый полезный бразилец в истории Динамо – Ринкон»

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков, комментируя уход из «Динамо» Данило Силвы, поделился мнением о лучших бразильских игроках в истории киевского клуба.
«Ну, тут вопрос не в том, нравились они мне или нет – вопрос в выхлопе...
Самый полезный и т.д. - Ринкон, класснейший футболист.
Самый недооцененный (неиспользованный, в том числе и по собственной вине) – Клебер.
Махнули крылом – Алессандро, Гильерме, Леандро, Маграо, Майкл, Андре...», – написал Франков в своей конференции.
Источник — MatchDay
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