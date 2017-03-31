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Артем ФРАНКОВ: «Самый полезный бразилец в истории Динамо – Ринкон»

Главред «Футбола» поделился мнением о бразильских игроках в истории киевского клуба

  • 31.03.2017 14:33
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Sport.ua. Артем Франков
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков, комментируя уход из «Динамо» Данило Силвы, поделился мнением о лучших бразильских игроках в истории киевского клуба.

«Ну, тут вопрос не в том, нравились они мне или нет – вопрос в выхлопе...

Самый полезный и т.д. - Ринкон, класснейший футболист.

Самый недооцененный (неиспользованный, в том числе и по собственной вине) – Клебер.

Махнули крылом – Алессандро, Гильерме, Леандро, Маграо, Майкл, Андре...», – написал Франков в своей конференции.

Источник — MatchDay

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