Артем ФРАНКОВ: «Самый полезный бразилец в истории Динамо – Ринкон»

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков, комментируя уход из «Динамо» Данило Силвы, поделился мнением о лучших бразильских игроках в истории киевского клуба.

«Ну, тут вопрос не в том, нравились они мне или нет – вопрос в выхлопе...

Самый полезный и т.д. - Ринкон, класснейший футболист.

Самый недооцененный (неиспользованный, в том числе и по собственной вине) – Клебер.

Махнули крылом – Алессандро, Гильерме, Леандро, Маграо, Майкл, Андре...», – написал Франков в своей конференции.