ЛУЧЕСКУ: «75% выездных матчей Шахтера обслуживали арбитры из Киева»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил недовольство судейством в чемпионате России и вспомнил, как подобные случаи происходили в УПЛ.
– Матч опять будет судить арбитр из Московской области. Как вы прокомментируете это назначение?
– Больше не хочу комментировать, честно говоря, – сказал Луческу. – То же самое было и в Украине. 75 процентов наших выездных матчей обслуживали арбитры из Киева.
В домашних играх очки не будут потеряны, я обещаю. Проблемы, о которых вы знаете, возникают на выезде. Хотелось бы, чтобы москвичи судили нас дома. Пожалуйста, судите нас дома! Но они все делают наоборот.
Источник — Спорт-Экспресс в России
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