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ЛУЧЕСКУ: «75% выездных матчей Шахтера обслуживали арбитры из Киева»

Наставник «Зенита» сравнил судейство в чемпионатах Росси и Украины

  • 31.03.2017 13:56
  • 37 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Зенит. Мирча Луческу
© ФК Зенит. Мирча Луческу

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил недовольство судейством в чемпионате России и вспомнил, как подобные случаи происходили в УПЛ.

– Матч опять будет судить арбитр из Московской области. Как вы прокомментируете это назначение?
– Больше не хочу комментировать, честно говоря, – сказал Луческу. – То же самое было и в Украине. 75 процентов наших выездных матчей обслуживали арбитры из Киева.

В домашних играх очки не будут потеряны, я обещаю. Проблемы, о которых вы знаете, возникают на выезде. Хотелось бы, чтобы москвичи судили нас дома. Пожалуйста, судите нас дома! Но они все делают наоборот.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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Комментарии
    Сергей Бук
    online
      Сергей Бук, 31.03.2017 13:59
    0
    Нытик сс...аный
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    Виталий Номовкий
    online
      Виталий Номовкий, 31.03.2017 14:01
    0
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