Шахтер может приобрести голкипера Днепра

Голкипер «Днепра» Андрей Лунин в летнее трансферное окно может перебраться в «Шахтер».

«Горняки» проявляют предметный интерес к персоне 18-летнего вратаря, который проводит свой дебютный сезон на высшем уровне.

«Шахтер» внимательно следит за ситуацией вокруг Днепра и летом, если клуб не избавиться от финансовых трудностей, будет готов подписать Лунина. При этом, не исключается, что в донецкий клуб молодой голкипер переберется на правах свободного агента, расторгнув трудовое соглашение с днепрянами.

В текущем сезоне Лунин провел в УПЛ 12 матчей, в которых пропустил 15 голов.

На текущий момент в составе первой команды «Шахтера» есть четыре голкипера — опытные Андрей Пятов и Антон Каниболоцкий, а также более молодые Никита Шевченко и Олег Кудрик. Не исключено, что летом в этой линии будут проведены серьезные изменения.