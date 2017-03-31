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Шахтер может приобрести голкипера Днепра

«Горняки» проявляют предметный интерес к персоне Андрея Лунина

  • 31.03.2017 13:50
  • 188 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Днепр. Андрей Лунин
© ФК Днепр. Андрей Лунин

Голкипер «Днепра» Андрей Лунин в летнее трансферное окно может перебраться в «Шахтер».

«Горняки» проявляют предметный интерес к персоне 18-летнего вратаря, который проводит свой дебютный сезон на высшем уровне.

«Шахтер» внимательно следит за ситуацией вокруг Днепра и летом, если клуб не избавиться от финансовых трудностей, будет готов подписать Лунина. При этом, не исключается, что в донецкий клуб молодой голкипер переберется на правах свободного агента, расторгнув трудовое соглашение с днепрянами.

В текущем сезоне Лунин провел в УПЛ 12 матчей, в которых пропустил 15 голов.

На текущий момент в составе первой команды «Шахтера» есть четыре голкипера — опытные Андрей Пятов и Антон Каниболоцкий, а также более молодые Никита Шевченко и Олег Кудрик. Не исключено, что летом в этой линии будут проведены серьезные изменения.

Источник — Шахта

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Комментарии
    Виталий Номовкий
    online
      Виталий Номовкий, 31.03.2017 14:01
    0
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