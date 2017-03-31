Николай ПАВЛОВ: «Шевченко обладает большой футбольной смелостью»

Экс-наставник «Ворсклы» и «Ильичевца» Николай Павлов прокомментировал работу Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины.
– Мы знаем, что вы никогда публично не комментируете игру сборной Украины и работу ее наставников, но недавно поддержали Андрея Шевченко. Почему?
– Потому что ни один из тренеров нашего поколения не принял бы такого радикального решения – в первом же матче в карьере доверить место на поле стольким молодым ребятам! Для этого нужно обладать большой футбольной смелостью, и она, видимо, осталась у Андрея Николаевича еще со времен его выступлений в качестве игрока. Помимо этого, смелость тренера заключается еще и в том, чтобы не слушать разговоры со стороны, – это качество должно ему помочь, – сказал Павлов.
Источник — zbirna.com
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