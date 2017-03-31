Друг Бекхема із України став героєм документальної стрічки

5 травня в український прокат виходить стрічка «Американська мрія. У пошуках правди». У фільмі глядачі побачать 8 успішних історій українців, які не так давно покинули Батьківщину та досягли успіху за океаном.

У мотивувальному кині знялися співачка Міка Ньютон, голлівудська акторка Тетяна Родина, чемпіон MLS Дмитро Коваленко, відомий лікар Юрій Мельник, програміст із Twitter Арсен Костенко, винахідник Вадим Чаленко, професор колумбійського університету Юрій Шевчук, спортивний юрист Олена Жирнова.

«Це думаюче і якісне документальне кіно, що має на меті заставити українців подивитися довкола і розплющити очі – коментує продюсер і режисер стрічки Володимир Мула. - Чому твій сусід по сходовій клітці не реалізувався тут, проте досяг карколомних висот у Штатах? В абсолютно іншому світі, без знання мови, знайомств та грошей! Йому пощастило? Чи може там інша їжа? Ми навмисно знайшли успішних людей – українців – із різних галузей життєдіяльності та довели, що тернистий і болючий шлях нагору таки існує. Проте він неможливий без одного фундаментального принципу громадянського суспільства…»

Робота над фільмом тривала рік. Зйомки картини проходили на початку 2016 року протягом двох місяців у чотирьох американських містах – Чикаго, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Сан-Франциско.

«У чому ріжниця між прем’єрою і стартом прокату? Ми лихо змахуємо непокірні пасма з високих лобів, і розкриваємо перед дівчатами художні ходи за кавою у локалях. Тому що до прем’єри далеко. Дзвонять учасники фільми, і кажуть, що трейлер дуже емоційний, так примагнічує, а ти їм легко – то ви ще кіна не бачили… І ось настає період старту показу в кінотеатрах, коли уже зовсім не здається, що все так талановито і зухвало. Для глядачів початок прокату – то буде прикольне кіно. А для знімальників прем’єра – то страх, а чи прикольно вийшло? Скажуть, ха, ти з печі впав, так знімали у 80-х, або ще гріше – ЕТО НЄ КІНО. І найбезсонніша перша доба після прем’єри, коли на трубці світиться номер, то дзвонить герой стрічки. Я зараз підніму слухавку, а він з того боку світу тобі і каже: … Якби я був глядачем, я би сказав: йо, з близькою прем’єрою вас, автори! Проте як один із авторів кажу: ох, з наближенням прокату вас, глядачі!!!», - інтригує автор сценарію Микола Васильков.

В українських кінотеатрах стрічку можна буде побачити з 5 травня 2017 року.

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«Американська мрія» – проект українського журналіста Володимира Мули. Це фільм-подорож у кабіні вантажівки земляка-далекобійника 11-ма американськими штатами, у ході якої автор натрапляє на несподівані факти та думки, які спростовують теорію “русского міра”.

«Американська Мрія. У пошуках правди» - продовження нашумілого кіна про життя емігрантів за океаном. На цей раз журналіст подорожує по США у пошуках успішних та відомих співвітчизників, які відверто і правдиво перебирають свої долі та резюмують головну проблему України.

Володимир Мула – журналіст, ведучий, головний редактор порталу «ТелеПростір», продюсер проекту LiveTime та креативний продюсер прямоефірних студій міжнародного пісенного конкурсу Євробачення. Автор циклу репортажів про Ріо-де-Жанейро, пізнавально-розважальних циклів «Балтійськими країнами» та «Американська Мрія».