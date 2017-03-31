Артем БЕСЕДИН: «Неплохо понимаем друг друга с Яремчуком»

Нападающий «Динамо» Артем Беседин, который сегодня отмечает 21-й День рождения, рассказал о ситуации в команде, а также поделился планами на будущее.

- Два победных мяча в первых весенних матчах – весомый повод для того, чтобы быть довольным собственной игрой?

- Главная задача нападающего – забивать мячи. Исходя из этого, конечно, я доволен, что мои голы принесли победы команде. А еще они являются стимулом для того, чтобы продолжать работать над собой и способствовать победам «Динамо» в дальнейших матчах. Мы примерно знали, как будут действовать наши соперники, которые делали ставку на компактную игру в обороне. Конечно, первые игры после зимней паузы даются тяжело, но хорошо, что нам удалось победить в стартовых матчах, и в дальнейшем, почувствовав вкус победы, мы будем играть лучше.

- Оба гола в матчах с «Зарей» и «Олимпиком» вы забили в касание, фактически с линии вратарской. Учитывая, что вам приходилось много играть на фланге, все же функции классического центрфорварда, как и раньше, близки?

- Конечно, ведь я играю в нападении с самого детства. На фланге меня начали наигрывать относительно недавно, но ноги и голова, как говорится, помнят, куда бежать и как открываться для завершающего удара (улыбается). У тебя есть считанные доли секунды, чтобы принять решение. Для меня не проблема пробить с любой ноги, уверенно чувствую себя в игре головой, поэтому, когда оказываюсь на ударной позиции, действую по ситуации.

- Первую часть сезона «Динамо» не может занести себе в актив. Каковы главные причины неудач?

- Есть то, что должно остаться внутри команды. Пусть это будет на нашей внутренней «кухне». Главное, чтобы из ошибок, которые допустили в первой части сезона, мы сделали правильные выводы и не повторяли их в дальнейшем.

- В домашнем матче с «Бешикташем» вы отметились дебютным мячом в Лиге чемпионов. Эмоции, наверное, переполняли или были не такими яркими, если учесть в целом неудачное выступление в групповом турнире?

- Наверное, все же переполняли, ведь я очень ждал этого момента, очень хотел забить именно в Лиге чемпионов. К тому же этот мяч был в матче не пятым или шестым, а первым, и добавил уверенности партнерам по команде.

- Сергей Ребров, как блестящий нападающий в прошлом, в тренировочном процессе делится какими-то секретами, делает подсказки, как сыграть в том или ином эпизоде?

- Конечно, на тренировках Сергей Станиславович делает много полезных подсказок, в частности, куда и в какой момент бежать, когда стоит искать глубину и отойти немного назад и так далее. Нападающий должен «цепляться» за мяч, растягивать оборону, чтобы соперник не концентрировал все силы на одном фланге, искать свои моменты для завершающего удара. Все это, бесспорно, отнимает много сил, но главная задача нападающего – все-таки забивать мячи.

- В трансферное окно «Динамо» усилили два игрока обороны, а вот в нападении после того, как ушли из команды Мораэс и Гладкий, ставка будет делаться на вас и Яремчука. Приятно такое доверие тренерского штаба?

- Конечно, приятно. При этом я понимаю всю ответственность, которая лежит на мне, но психологически к этому был готов, тем более мы знали заранее, что Жуниор получит длительную дисквалификацию, и кто-то из нас будет играть обязательно.

- Футболисты говорят, что здоровая конкуренция позволяет прогрессировать в профессиональном плане. Тот факт, что в команде фактически осталось два нападающих, не заставит кого-то из вас снизить требования к себе?

- Мы пока не являемся футболистами того уровня, чтобы можно было снижать требования к себе без ущерба команде. У каждого из нас безграничная мотивация, которой еще надолго хватит, ведь мы с детства мечтали играть в этой команде.

- Согласны, что, как это не парадоксально звучит, нынешняя непростая ситуация в украинском футболе способствует развитию молодых игроков, которые раньше могли об этом только мечтать?

- Да, действительно, причем это касается не только команд из нижней части турнирной таблицы, но и таких грандов, как «Динамо» и «Шахтер». Только за последнее время на высоком уровне заиграло много молодых ребят, тем самым обратив на себя внимание даже тренеров национальной сборной.

- Многие специалисты отмечают, что вы вместе с Романом Яремчуком дополняете друг друга на поле...

- Можно и так сказать, ведь мы с Ромой довольно неплохо понимаем друг друга еще со времен выступлений в составах юношеских сборных. Да и вообще, когда два нападающих на поле, больше шансов для создания опасности у ворот соперника.