Гендиректор Андерлехта: «Теодорчика дешевле €15 млн не продадим»

Генеральний директор «Андерлехта» Херман ван Хольсбек назвав суму, за яку готовий продати Лукаша Теодорчика.

«Він нам дуже потрібен перед плей-оф чемпіонату. Заплатили 4.75 мільйона євро. Яка його ціна тепер? Залежить від наших інтересів. Але він не піде з команди дешевше, ніж 15 мільйонів. Це точно!», - сказав ван Хольсбек.