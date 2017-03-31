Гендиректор Андерлехта: «Теодорчика дешевле €15 млн не продадим»

Генеральний директор «Андерлехта» Херман ван Хольсбек назвав суму, за яку готовий продати Лукаша Теодорчика.
«Він нам дуже потрібен перед плей-оф чемпіонату. Заплатили 4.75 мільйона євро. Яка його ціна тепер? Залежить від наших інтересів. Але він не піде з команди дешевше, ніж 15 мільйонів. Це точно!», - сказав ван Хольсбек.
Источник — #FootballHub
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