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Гендиректор Андерлехта: «Теодорчика дешевле €15 млн не продадим»

Херман ван Хольсбек назвал сумму, за которую отпустит польского форварда

  • 31.03.2017 12:34
  • 817 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Андерлехт. Лукаш Теодорчик
© ФК Андерлехт. Лукаш Теодорчик

Генеральний директор «Андерлехта» Херман ван Хольсбек назвав суму, за яку готовий продати Лукаша Теодорчика.

«Він нам дуже потрібен перед плей-оф чемпіонату. Заплатили 4.75 мільйона євро. Яка його ціна тепер? Залежить від наших інтересів. Але він не піде з команди дешевше, ніж 15 мільйонів. Це точно!», - сказав ван Хольсбек.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    Serg Inko
      Serg Inko, 31.03.2017 13:50
    0
    Все верно: 14-17 лямов и отличный заработок на перепродаже.
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    Виталий Номовкий
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      Виталий Номовкий, 31.03.2017 14:02
    0
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    sigizund-avto
    online
      sigizund-avto, 31.03.2017 14:03
    0
    учитесь дынамо как таланты раскрывать! а вы все терпите и мотивируетесь..колхоз млин
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