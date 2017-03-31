8 апреля стартует чемпионат Игоря Беланова – «Belanov Football League». Всего несколько дней осталось у команд, желающих принять участие в чемпионате именитого футболиста.
До 3 апреля можно Оформить заявку через сайт: http://bfl.igorbelanov.com/
Любительский турнир с призовым фондом 250 тысяч гривен будет проходить с апреля по октябрь в Киеве в спортивном комплексе «Столица».
Соревнование будет проходить в два круга, каждая игра будет состоять из 2-ух таймов по 20 минут. Состав команд – 4+1.
В рамках чемпионата будут организованы также разнообразные мероприятия, включая приезд известных игроков, проведение мастер-классов для детей, а также фотосессия с Золотым мячом. Напомним, именно Игорь Беланов получил заветный приз лучшему игроку Европы в 1986 году.
Более детальная информация будет опубликована на сайте чемпионата немного позже.
Источник — Sport.ua
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