8 апреля стартует чемпионат Игоря Беланова – «Belanov Football League». Всего несколько дней осталось у команд, желающих принять участие в чемпионате именитого футболиста.

До 3 апреля можно Оформить заявку через сайт: http://bfl.igorbelanov.com/

Любительский турнир с призовым фондом 250 тысяч гривен будет проходить с апреля по октябрь в Киеве в спортивном комплексе «Столица».

Соревнование будет проходить в два круга, каждая игра будет состоять из 2-ух таймов по 20 минут. Состав команд – 4+1.

В рамках чемпионата будут организованы также разнообразные мероприятия, включая приезд известных игроков, проведение мастер-классов для детей, а также фотосессия с Золотым мячом. Напомним, именно Игорь Беланов получил заветный приз лучшему игроку Европы в 1986 году.

Более детальная информация будет опубликована на сайте чемпионата немного позже.



