Бразильцы Динамо: от Леандру Машаду до Данило Силвы

После неожиданного ухода Данило Силвы в столичном клубе впервые с 2002-го года не оказалось бразильцев. Всего же в составе «Динамо», включая Данило Силву, выступало 17 игроков из Бразилии. Обозреватели Sport.ua решили вспомнить, как складывалась их карьера в Киеве, и после ухода из «Динамо».

ДАНИЛО СИЛВА (149 матчей, 3 гола)

«В обороне часто отрабатывал за меня, так как знал, это не моя сильная сторона. Порой Данило приходилось работать вдвое больше. Знаете, сегодня, придя на собрание и попрощавшись, он поблагодарил каждого из нас за проведенные в команде семь лет. И ко мне обратился: «Спасибо. Ярмола, я семь лет забегания за тебя делал, и получил всего две передачи» (Андрей Ярмоленко)

30-летний защитник провел больше всех матчей за столичный клуб среди бразильцев. Придя в «Динамо» летом 2010-го года, Данило Силва прочно застолбил за собой место на правом фланге обороны, закрыв позицию, которая считалась проблемной со времен, когда команду покинул Олег Лужный. Цепкий, надежный, способный сыграть также в центре обороны и не рвущийся в атаку – все это про Данило Силву.

Перед нынешним сезоном бразилец испытывал проблемы с коленом, которые усугубил в матче с «Александрией». Отбыл лечиться на родину, а вернувшись согласовал с «Динамо» расставание по согласию сторон.

Диого РИНКОН (139 матчей, 48 голов)

«Ринкон уже становится «вторым Леоненко». Я тоже одной команде очень любил забивать — «Таврии» 11 голов наколотил. А он в каждом матче поражает ворота «горняков» (Виктор Леоненко)

Однозначно лучший бразильский легионер в истории «Динамо» попал в команду случайно. Его покупали в одно время вместе с более «звездным» Леандро Машаду, о котором сейчас мало кто вспомнит, а в результате именно Ринком стал лидером команды на долгие годы.

Однажды возвратившись после «зимних каникул» с лишними 10 килограммами, бразилец так и не смог выйти на прежний уровень. В 2009 году президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что Ринкон уже ничем не сможет помочь команде. Далее в карьере Диого была греческая «Кавала», бразильский «Каноас» и изгнание из «Пелотаса» за «нарушение спортивного режима». Полтора года назад Ринкон признался в том, что выпивка сгубила его карьеру, после чего успешно прошел восьмимесячный курс лечений от алкогольной зависимости и ведет тихую семейную жизнь.

БЕТАО (106 матчей, 0 голов)

«Украинцы уважают меня, несмотря на культурные и расовые различия. Они подшучивают, что я являюсь их соотечественником» (Бетао).

Бразильский защитник, который пел гимн Украины и даже в шутку называл себя Бетенко, прибыл в Киев из «Сантоса», хотя являлся воспитанником «Коринтианса». Отличался стабильной игрой и отсутствием скандалом вне футбольного поля, благодаря чему завоевал любовь и уважение многих динамовских фанатов.

Окончательно покинул киевский клуб летом 2015 года, переехав во Францию. В «Эвиане» Бетао отыграл более двух десятков матчей еще во время аренды в первой половине 2013 года. Тогда, вместе с Милошем Нинковичем, «Бетон» достойно сражался в финале Кубка Франции против «Бордо», а также был незаменимым игроком основного состава. Во время второго пришествия во французский клуб дела бразильца также шли неплохо, чего нельзя было сказать об «Эвиане». Летом прошлого года Бетао принял решение переехать на родину и не прогадал. Его новая команда «Аваи» успешно выступила во втором дивизионе чемпионата Бразилии и повысилась в классе. Новый сезон начнется в мае, а пока Бетао и компания покоряют чемпионат штата Санта-Катарина, в котором по состоянию на 30 марта занимают второе место после «Шапекоэнсе».

Карлос КОРРЕА (75 матчей, 12 голов)

«Иной раз говорят, что иностранцы не всей душой бывают с командой, но как раз Корреа был своим человеком» (Юрий Семин).

Автор голевого паса на Артема Кравца в легендарном матче против «Валенсии» на «Месталье», начал в «Динамо», как говорится, с места в карьер. Уже в первый месяц он стал лучшим футболистом чемпионата Украины, но дальне прогрессировать у него не получалось. Со временем он превратился в среднестатистического игрока центра поля, который только моментами показывал мастерство высшего уровня.

Отыграв по арендам полтора сезона из последних трех, на тот момент 31-летний Корреа вернулся в Бразилию и подписал контракт с «Палмейрас». По окончанию сезона клуб из Сан-Паулу вылетел из Серии А и был вынужден расторгнуть контракты с некоторыми игроками, в числе которых оказался и Корреа. Следующей командой бразильца стала «Португеза», с которой он в первом же сезоне выиграл чемпионат штата Сан-Паулу. В период с 2014 по 2016 Корреа успешно выступал в «Форталезе», дважды становился победителем Лиги Сеаренсе, а также победителем Суперкубка штата Сеара. Несколько месяцев назад Корреа в статусе свободного агента перешел в «Капивариано».

КЛЕБЕР (74 матча, 28 голов)

«Клебер дрался на тренировке с Леко, я его оттолкнул, и тот меня обматерил. Я не выдержал и побил его» (Георгий Пеев)

Протеже Йожефа Сабо, которому тренер прощал многие «залеты», сыграл в «Динамо» несколько неплохих сезонов и был твердо нацелен на попадание в сборную Бразилии. Съездив в аренду в «Палмейрас» и выиграв чемпионат штата Сан Паулу, Клебер окончательно решил перебраться на родину, дабы тренера сборной его быстрее заметили.

Следующим клубом экс-динамовца стал «Крузейро». Как итог: 37 голов в 58 матчах и победа в чемпионате штата Минас-Жерайс. Далее было возвращение в «Палмейрас», переход в «Гремио» и аренда в «Васко да Гаму». В 2015 году Клебер перебрался в «Коритибу», за которую выступает и по сей день, имея на руках контракт до конца 2018 года. За национальную сборную Бразилии Клебер так и не сыграл.

РОДОЛФО (56 матчей, 7 голов)

«Однажды, когда я вышел на замену за «Флуминенсе», Ромарио снял с руки капитанскую повязку и передал ее мне. Этот случай здорово помог мне в карьере – ко мне все стали относиться с уважением» (Родолфо).

Игрок олимпийской сборной Бразилии, который перебрался в «Динамо» по совету Ринкона, провел в столице Украины менее 3 лет. По словам Родолфо, его все устраивало в киевском клубе до той поры, пока главным тренером не назначили Анатолия Демьяненко. Не найдя общего языка с наставником, бразилец твердо решил сменить клубную прописку.

Из «Динамо» Родолфо перешел в «Локомотив» по личной просьбе Юрия Семина. В первом же сезоне бразилец выиграл Кубок России и застолбил за собой место в центре защиты московского клуба на длительное время. В 2010 году Родолфо начали преследовать травмы, а на его позиции успешно проявили себя другие исполнители. В связи с проблемами со здоровьем у основных нападающих, главный тренер принял решение перевести Родолфо в нападение, где тот забил несколько важных голов в оставшихся матчах сезона. В 2011 бразилец на год ушел в аренду в «Гремио», после чего сразу же подписал полноценный контракт с «Васко да Гама». В клубе из Рио Родолфо числился до апреля 2014 года, а в феврале 2015 вернулся обратно в чемпионат России. На данный момент 34-летний футболист играет в «Тереке».

Леандро АЛМЕЙДА (52 матча, 3 гола)

«Дайте мне знать, когда Игорь Суркис отправит в отставку Олега Блохина. «Динамо» не заслуживает такого плохого тренера» (Леандро Алмейда)

Один из главных претендентов на «сбрасывание с моста» по словам Виктора Леоненко, переехал в «Динамо» из «Атлетико Минейро», в котором зарекомендовал себя как очень серьезный футболист. Действительно, увидеть улыбку на лице Алмейды удавалось не часто, а надежность в защите и того реже.

Сыграв в 2012 году всего девять матчей в составе первой команды «Динамо», Леандро Алмейда устремился назад в Бразилию. Первым клубом защитника после возвращения на родину стала «Коритиба», в которой он показал себя с наилучшей стороны, выиграв чемпионат штата Парана. Далее последовало заманчивое приглашение в «Палмейрас». К сожалению, в клубе из Сан-Паулу Алмейде не удалось надолго задержаться – сначала его отправили в аренду в «Интернасьйональ», а через год в «Фигейренсе», цвета которого Леандро защищать и сейчас.

РОДРИГО (44 матча, 7 голов)

«Родриго русского почти не знал, переводчика не было, пару раз тренера (Демьяненко) не понял. Тот его заменил, парень обиделся, швырнул бутылку просто в пол. А журналисты чуть ли не про драку написали…» (Родолфо)

Вспыльчивый бразильский защитник, который не признавал авторитетов и часто переносил эмоции из личной жизни на футбольное поле, за время карьеры в «Динамо» множество раз побывав в арендах, так и не раскрыв свой потенциал. Запомнился больше не игрой, а конфликтами с Ребровым и Алиевым, а также вышеупомянутым эпизодом с Демьяненко.

После «Динамо» выступал в «Интернасьонале», «Виктории», «Гоясе» и «Васко да Гаме». В составе последнего клуба отыграл больше 50 матчей в прошлом сезоне. Текущий контракт 36-летнего Родриго с командой из Рио рассчитан до конца 2017 года.

ЖУНИОР МОРАЕС (36 матчей, 17 голов)

«У него много желаний, он хочет объять необъятное» (Владимир Пятенко)

Формально 29-летний форвард еще принадлежит «Динамо» и летом, если «Тяньцзинь Цюанцзянь» не пожелает выкупить его контракт, вернется в Киев. Пока же Мораес, ставший самым эффективным бразильцем «Динамо», готовится к дебюту в новом клубу, который может состояться уже в эту субботу, 1-го апреля.

МАГРАО (27 матчей, 3 гола)

«Мы его пробовали на месте флангового хавбека. Но он явно уступал Ярмоленко» (Борис Игнатьев)

Техничный бразилец очень быстро пришелся ко двору в «Динамо». В первом сезоне он часто подключался к атакам с позиции левого защитника и даже забил несколько феноменальных голов. Но, как это часто бывает с южноамериканцами, в один момент Маграо решил, что настала пора возвращаться в Бразилию.

Уходил Маграо в «Сантос» со скандалом, разорвав контракт с «Динамо» в одностороннем порядке. На родине у Жерсона не заладилось: команда сменялась командою, футболиста часто отдавали в аренду. Стоит отметить, что в составе «Сантоса» он выиграл единственный трофей после ухода из «Динамо» - Рекопу. В настоящее время 31-летний Жерсон Маграо выступает за клуб «Америка Минейро», который в 2016 году вылетел во второй дивизион чемпионата Бразилии.

ДУДУ (24 матча, 2 гола)

«Мне жаль, что Дуду оказался из категории, мягко говоря, непорядочных. Но это часто бывает - и не только в нашем клубе» (Игорь Суркис)

В Киев миниатюрный полузащитник перебрался в августе 2011-го года в статусе чемпионата мира среди молодежных команд. На мундиале Дуду, выступавший бок о бок с Оскаром, Каземиро и экс-хавбеком «Шахтера» Фернандо, сыграл во всех семи матчах и забил три мяча. А вскоре после трансфера в «Динамо», за который Игорь Суркис выложил пять миллионов евро, Дуду дебютировал и в национальной сборной Бразилии. Однако в Киеве карьера у бразильского вундеркинда не заладилась: ни при Семине, ни при Блохине бразилец, которому явно не хватало мощи, не считался основным.

За три года в «Динамо» Дуду провел всего 24 матча в чемпионате, после чего от него решили избавиться, отправив в аренду. Сначала в «Гремио», а год спустя – в «Палмейрас», где провел два сезона на хорошем уровне и даже вновь заслужил вызов в национальную сборную Бразилии.

РАФФАЭЛЬ (13 матчей, 1 гол)

«Он такой... По-немецки это звучит: лаунише шпилер — игрок настроения. Фантастические матчи чередуются с такими, в которых ты ищешь его на поле — и не находишь. Но он умеет играть» (Виктор Скрипник)

Меняя Германию на Украину и подписывая четырехлетний контракт с «Динамо» Раффаэль вряд ли мог представить, что задержится в Киеве немногим более, чем на полгода. За это время Раффаэл провел всего 13 матчей, забив один мяч. После четырех лет, проведенных в Бундеслиге, Раффаэл попросту не понимал, чего требует от него на поле Олег Блохин. В январе 2013-го года бразильца отдали в аренду с правом выкупа в «Шальке», но гельзенкирхенцы спустя полгода не стали выкупать его контракт. Хотя Раффаэл сразу же заиграл, не хуже, чем в «Герте». А вот менхенгладбахская «Боруссия» выкупила контракт полузащитника и не пожалела: за три с половиной года Раффаэл сыграл почти что матчей и забил сорок мячей.

ГИЛЬЕРМЕ (11 матчей, 5 голов)

«После моего поста в Твиттере господин Суркис уволил Газзаева. Возможно, это было не совсем обдуманно с моей стороны, но тогда я не смог сдержать эмоций» (Гильерме)

Для того чтобы заполучить Гильерме «Динамо» отдало «Крузейро» разругавшегося с партнерами Клебера и доплатило семь миллионов долларов. Но стать заменой своему соотечественнику Гильерме не сумел, хоть и дебютировал в Киеве с хет-трика в ворота «Карпат». Однако в Киеве имевший лишний вес бразилец больше лечился, чем играл. Летом 2009-го Гильерме перешел в аренду в ЦСКА, где дебютировал с двух голов в матче с «Крыльями Советом». Армейцы, вроде бы, были и не против выкупить контракт форварда, но договориться с Игорем Суркисом не сумели. Возвращаясь в «Динамо», выходило на поле нечасто – пока ему не подыскали новое место работы. В «Атлетико Минейро» Гильерме играл больше, чем в «Динамо», но забивал по большим праздникам.

Потом был неудачный вояж в Турцию, где он сезон отыграл за «Аланьяспор», и возвращение в Бразилию – в «Коринтианс».

АНДРЕ (9 матчей, 0 голов)

«Я не хотел уезжать из Бразилии. Но в Украине заплатили за меня большую сумму, а я из простой семьи. В конечном итоге, я перешел в «Динамо» из-за хороших финансовых условий» (Андре)

19-летний вундеркинд поразил скаутов «Динамо» игрой за «Сантос», однако в «Динамо» Андре не пришелся ко двору. При Газзаеве бразилец еще изредка выходил на поле, но после его ухода – прочно сел в запас. Не получилось у Андре себя проявить и в «Бордо», куда «Динамо» отдало его в полуторагодичную аренду.

В 2012-м «Атлетико Минейро» выкупил 80 процентов прав на игрока, но и там Андре не блистал. А вот в арендах – в «Сантосе», «Васка да Гама» и «Спорт Ресифи» забивал регулярно. В сезоне 2016-17 выступал за португальский «Спортинг», а сейчас вернулся в «Спорт Ресифи».

МАЙКЛ (8 матчей, 3 гола)

«С семи лет я с сестрой пошел в школу, но частенько до нее не доходил. Сворачивал на ближайший пустырь, где до захода солнца гонял мяч» (Майкл)

За четыре года, что Майкл числился в «Динамо», он сыграл всего восемь матчей. Забил два мяча в дебютном матче в чемпионате Украины, а потом – надолго пропал из виду, изредка играя за вторую команду. Юрий Семин, приняв «Динамо», первым делом избавился от балласта, в который по праву был зачислен и «перспективный» Майкл. Пошатавшись по арендам в Бразилии, Майкл нигде толком и не заиграл, а сейчас доигрывает в составе клуба серии B – «Гоа».

ЛЕАНДРО МАШАДУ (5 матчей, 2 гола)

«Если игрок высокого уровня, настоящий профессионал, то он приложит все усилия для того, чтобы адаптироваться и преодолеть все сложности в чужой стране» (Леандро Машаду)

Леандру Машаду – первая покупка Игоря Суркиса на посту президента клуба. Первый блин вышел комом: прибывший с лишним весом Леандро Машаду сыграл за «Динамо» всего пять матчей и отбыл в теплую и более понятную Португалию. Нужно отметить, что после «Динамо» нигде особо не задерживался, только в Корее провел два сезона, а завершил карьеру в 2008-м году в «Спорт Ресифи».

АЛЕССАНДРО (4 матча, 1 гол)

Правый защитник Алессандро – один из немногих бразильцев, у которых сложилась карьера после «Динамо». В Киеве за четыре года бразилец провел четыре матча в основном составе и еще два десятка - в «Динамо-2». Потом были аренды в «Крузейро» и и «Гремио», сезон в «Сантосе» и отличные годы в «Коринтиансе», где Алессандро поиграл с Роналдо и Роберто Карлосом и носил капитанскую повязку.

В составе «Коринтианса» Алессандро в 2012-м году выиграл Кубок Либертадорес и Клубный чемпионат мира, а спустя год – повесил бутсы на гвоздь.

*Количество матчей и голов в чемпионате Украины

Владимир КЛЕПАЧ, Сергей ЦЫБА