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Месут ОЗИЛ: «Мама будет не против моего возвращения домой»

Хавбек «Арсенала» не исключил возможного возвращения в чемпионат Германии

  • 31.03.2017 11:05
  • 475 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Арсенал. Месут Озил
© ФК Арсенал. Месут Озил
Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил, чей контракт с клубом заканчивается через сезон, не исключил возможности вернуться в Германию.
 
- Я не хочу исключать такой вариант. Многие члены моей семьи, особенно мама, были бы рады, если бы я вернулся домой. У меня остается год по действующему контракту, я люблю «Арсенал», но на данный момент ничего не известно.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    zhevaua
      zhevaua, 31.03.2017 11:34
    +1
    Озил намекнул с кем нужно вести переговоры
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