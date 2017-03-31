Месут ОЗИЛ: «Мама будет не против моего возвращения домой»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил, чей контракт с клубом заканчивается через сезон, не исключил возможности вернуться в Германию.
- Я не хочу исключать такой вариант. Многие члены моей семьи, особенно мама, были бы рады, если бы я вернулся домой. У меня остается год по действующему контракту, я люблю «Арсенал», но на данный момент ничего не известно.
Источник — Sport.ua
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