Сандро МАЦЦОЛА: «Интер способен выйти в Лигу чемпионов»

Сандро Маццола всю свою клубную карьеру провёл в миланском «Интере». Великий футболист считает, что «нерадзурри» по силам в текущем сезоне добыть путёвку в Лигу чемпионов. Отметим, в данный момент «Интер» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии».
«Никогда не знаешь, что может произойти с «Интером», но я думаю, команда способна выйти в Лигу чемпионов. Когда что-то кажется невозможным, «нерадзурри» часто превосходят все ожидания», — говорит Маццола.
Источник — Sport.ua
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