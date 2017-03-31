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Сандро МАЦЦОЛА: «Интер способен выйти в Лигу чемпионов»

Легендарный футболист верит в успех команды Стефано Пиоли

  • 31.03.2017 10:54
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Сандро Маццола всю свою клубную карьеру провёл в миланском «Интере». Великий футболист считает, что «нерадзурри» по силам в текущем сезоне добыть путёвку в Лигу чемпионов. Отметим, в данный момент «Интер» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии».
 
«Никогда не знаешь, что может произойти с «Интером», но я думаю, команда способна выйти в Лигу чемпионов. Когда что-то кажется невозможным, «нерадзурри» часто превосходят все ожидания», — говорит Маццола.
 

Источник — Sport.ua

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