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Роман САНЖАР: «Готовимся к сложному поединку с Черноморцем»

Наставник донецкого «Олимпика» - о предстоящем старте второго этапа УПЛ

  • 31.03.2017 10:52
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ФК Олимпик. Роман Санжар
© ФК Олимпик. Роман Санжар

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар поделился ожиданиями от предстоящего старта второго этапа УПЛ.

- Позади первый этап чемпионата, команда занимает рекордное 4-е место. Могли такое представить в начале сезона?

- Мы не лучшим образом начали сезон. Не все получалось на сборах, мы играли контрольные встречи в основном с командами первых лиг, были в этих играх недостаточно убедительны. Конечно, мы всегда верим в свой успех и свои силы, но место в топ-4 после первого этапа чемпионата для нас приятная неожиданность.

Все ребята прогрессируют, прибавляют в своей игре. Мы сейчас выглядим намного лучше, чем на старте сезона.    

- За первую часть сезона «Олимпик» заслужил твердую «пятерку»?

- Я считаю, что мы полностью заслужили находиться на таком высоком месте. Но, конечно, не все у нас было так гладко, были матчи, после которых у нас остался осадок. Мы их проанализировали, эти игры стали неким толчком для последующих побед. Наверно, ни одна команда не может похвастаться ровной игрой на протяжении 22-х туров, это приличная дистанция. Не все было так, как нам бы хотелось, но в целом мы довольны действиями ребят.

- Переезд на стадион «Динамо» - это плюс для команды?

- Посмотрим в тех играх, которые нам предстоит сыграть. Но с точки зрения подготовки к матчам нам, конечно же, будет легче. Не придется тратить время на дорогу, которая отбирает у ребят много сил. Это положительный момент для нас.

- Впереди матч в Одессе. Какие ожидания от встречи с «Черноморцем»?

- Предстоит непростая игра, ведь у нас свои задачи, а у одесситов – свои. Как и для нас, так и для «моряков», очень важно победить в этом матче. Будет очень сложный поединок, но мы к этому готовимся.

Источник — ФК Олимпик

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