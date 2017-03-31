Сергей ШИЩЕНКО: «Задача - побеждать в каждом матче»

«Шахтер» U19 начнет весеннюю часть сезона выездным поединком против кропивницкой «Звезды».

Накануне игры главный тренер «горняков» Сергей Шищенко рассказал о подготовке к решающей части чемпионата, ожиданиях от встречи со «Звездой» и задачах на сезон.

– Почти пять месяцев без официальных матчей. В каком состоянии сейчас команда? Ребята соскучились по игре?

– Скорее не по игре, ведь мы провели много спаррингов в это межсезонье, соскучились именно по накалу и по эмоциям официальных встреч. Все с нетерпением ждут возобновления чемпионата. Настроение у футболистов прекрасное, они рвутся в бой, что неудивительно после такой длительной паузы. Мы продуктивно поработали в подготовительный период, команда в хорошем физическом состоянии и хочет поскорее перенести на поле все те моменты, над которыми мы трудились в последние месяцы.

– Расскажите, как проходило межсезонье?

– Довольны тем, как провели подготовительную кампанию: все, что планировали, удалось выполнить. На первом сборе много работали над тактическими аспектами, старались привить ребятам свое видение игры. На втором этапе уже делался упор на практику, и здесь мы увидели, как футболисты воспринимают идеи тренерского штаба. Участвовали в турнире имени Сергея Закарлюки, где встречались с командами первой и второй лиг. Также был сбор в Ужгороде, где спарринговались с опытными коллективами: «Буковиной», «Ингульцом», «Тернополем». Такие соперники подбирались специально, чтобы наши игроки закалялись в жестких противостояниях, привыкали к серьезному давлению и готовились к переходу во взрослый футбол. Причем мы не просто проводили контрольные матчи, а внимательно изучали каждый поединок, разбирали ошибки и, надо сказать, добились заметного прогресса в качестве игры команды. К концу подготовительного этапа ребята заметно прибавили и демонстрировали тот футбол, который мы хотим видеть в их исполнении.

– Насколько серьезно изменился состав в сравнении с осенней частью сезона?

– Нас покинула целая группа игроков 1998 года рождения. В «Шахтер» U21 перешли Валерий Бондарь, Виктор Корниенко, Дмитрий Топалов, чей прогресс не остался незамеченным наставниками молодежной команды. При этом наш состав пополнили Кирилл Меличенко и Вадим Червак. Также мы активно привлекали к тренировкам и матчам воспитанников Академии 2000 года рождения, которые хорошо поработали с нами на сборах. Будем потихоньку подпускать их к составу, наигрывать.

– 1 апреля «Шахтер» U19 стартует матчем со «Звездой». Какие у вас ожидания от этой встречи и какие цели стоят перед командой на сезон?

– Сам факт, что мы наконец-то дождались возобновления чемпионата, уже радует и улучшает всем настроение. Мы долго к этому готовились, и вот теперь пришло время показать, на что способны. Естественно, будем ехать в Долинскую только за победой. Легкого матча я не ожидаю: соперник непростой, хоть и замыкает турнирную таблицу. Но та «Звезда», что в начале чемпионата пропускала по пять-семь мячей, и та «Звезда», что в конце осени давала бой всем лидерам и набирала очки, – это совершенно разные команды. Я внимательно проанализировал их игру и настраиваю ребят на серьезный поединок. Главное, чтобы мы показали свой футбол. Что касается задач на остаток сезона, то мы должны, прежде всего, побеждать в каждом матче и исправить то турнирное положение, которое имеем сейчас. Могу обещать, что сделаем все возможное, чтобы побороться за чемпионство, хотя ликвидировать такое отставание будет очень непросто. И, кроме того, нам необходимо формировать состав на следующий сезон с прицелом на возможное участие в Юношеской лиге УЕФА.